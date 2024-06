Poslanec Hajko kritizuje kroky súčasného ministra financií. Kamenický môže Slovensko priviesť do bankrotu

Ministerstvo stratilo nástroj na kontrolu

Kritika daňovej prognózy

28.6.2024 (SITA.sk) - Slovensko podľa KDH hospodári s rekordnými deficitmi a zadlženie štátu nebezpečne rastie, pričom vidina gréckej cesty bankrotu nemizne. Strana upozorňuje, že Minister financií uvoľňuje ruky ostatným ministerstvám, vzdáva sa kontroly hospodárenia na ministerstvách, neurčuje konkrétne opatrenia na šetrenie financií a odmieta stanoviť racionálny strop výdavkov pre ministerstvo hospodárstva.„Očakávali by sme, že vládna koalícia sa spamätá, no opak je pravdou. Namiesto konkrétnych konsolidačných opatrení na úsporu 1,4 miliardy eur v budúcom roku minister financií na tlačovej konferencii len latentne plieska bičom nad daňovými podvodníkmi, aby z nich vytriasol drobné,“ uviedol poslanec KDH Jozef Hajko.KDH poukazuje aj na to, že ministerstvo financií stratilo nástroj na kontrolu hospodárenia na jednotlivých ministerstvách. Útvar hodnoty za peniaze už viac nebude posudzovať verejné investičné projekty nad jeden milión eur.„Namiesto prísnejšej rozpočtovej politiky sa ministerstvo financií zbavuje nástrojov na kontrolu bujnejúcich výdavkov. Na jednotlivých ministerstvách, ovládaných koaličnými stranami, si budú hospodáriť bez dozoru správcu štátnej kasy,“ dodáva Hajko.Poslanec ďalej kritizuje najnovšiu makroekonomickú a daňovú prognózu, kde ministerstvo financií priznalo, že nevie, čo bude s energopomocou pre domácnosti v budúcom roku.„KDH vyzýva vládu k prijatiu konkrétnych opatrení, ktoré sú nevyhnutné pre odvrátenie hrozby bankrotu Slovenska a apelujeme na ministra financií, aby zakročil a bol skutočným strážcom zodpovedného hospodárenia štátu,“ uzavrel Hajko.