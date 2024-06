Parlament schválil veľkú vládnu novelu verejného obstarávania. Je to symbolický darček primátorom a starostom, vraví Raši

Za hlasovali aj poslanci KDH

Odstránenie goldplatingu

Preč so všetkými komplikáciami

Symbolický darček

Prešli iba koaličné návrhy

19.6.2024 (SITA.sk) - Veľká vládna novela zákona o verejnom obstarávaní prešla v konečnom hlasovaní v Národnej rade SR Poslanci ju v stredu schválili s množstvom pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov z výborov aj s posunutou účinnosťou od 1. augusta.Ďalšie rozsiahle zmeny v pravidlách verejného obstarávania pripravilo Ministerstvo investícií, regionálno rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) so zámerom zrýchliť, zjednodušiť procesy obstarávania a uvoľniť ruky samosprávam.Pri hlasovaní bolo za 86, proti 18 a zdržalo sa 32 z prítomných 136 zákonodarcov. Spolu s koalíciou novelu obstarávania podporilo aj osem poslancov za KDH Zjednotia sa pravidlá pre podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou ich zlúčením, päťnásobne sa zvýši minimálna hodnota malých podlimitných zákaziek zadávaných bez súťaže - z 10-tisíc eur na 50-tisíc eur.Zvýšený limit má podľa ministerstva investícií pomôcť urýchliť zadávanie zákaziek a prispôsobuje sa úrovni v niektorých krajinách Európskej únie.Viaceré výhrady k zmenám a uvoľňovaným podmienkam obstarávania mala opozícia a už skôr aj mimovládne organizácie. Tie sa týkajú napríklad možného zníženia transparentnosti zadávania zákaziek a otvárania priestoru korupcii.Minister investícií Richard Raši Hlas-SD ) informoval, že zákon sa týka regiónov, starostov, primátorov a všetkých, ktorí v regiónoch musia obstarávať.„Novelu zákona si vyžiadali a písali regióny, vznikla na základe požiadaviek starostov, primátorov. Jediným cieľom je, aby verejné obstarávanie bolo rýchlejšie a jednoduchšie, aby sa nestalo, že kvôli komplikáciám vo verejnom obstarávaní nebudú môcť finančné prostriedky použiť,“ povedal minister stredu v parlamente pred hlasovaním.Obstarávanie malých zákaziek by sa podľa neho malo skrátiť z pol roka približne na mesiac.„Snažili sme sa odstrániť goldplating, teda to, čo sme mali nad rámec smerníc EÚ, snažili sme sa opäť ísť na základe príkladov aj z okolitých krajín,“ oboznámil poslancov Richard Raši.Zároveň podľa neho na základe pripomienok skúsili odstrániť všetko, čo verejné obstarávanie komplikovalo.„Robili sme to preto, lebo sme na ministerstve presvedčení, že tí, ktorých sa to najviac dotkne, teda regiónov, miest a obcí, sú pod najväčšou verejnou kontrolou. Preto sme presvedčení, že aj zvýšenie limitov na jednotlivé typy zákaziek na tovary a služby alebo na zákazky, ktoré sa týkajú stavebných prác, je správnym krokom,“ uviedol.Pripomenul, že limity na tovary a služby budú do 221-tisíc eur a pre štát 143-tisíc eur.„Pri stavebných prácach sme na úrovni 800-tisíc eur na tri ponuky alebo 1,5 milióna eur s uverejnením vo vestníku, ale s odstránením napríklad žiadosti o nápravu alebo námietok,“ priblížil minister, ktorý zostáva kandidátom Hlasu na uvoľnené miesto predsedu parlamentu.Ako podotkol, novelou riešia to, čo spôsobovalo prakticky problém obstarávateľom a regiónom.„Z môjho pohľadu je to taký symbolický darček pozitívny pre všetkých na výjazdovom rokovaní vlády v Rimavskej Sobote, ale aj pre všetkých starostov a primátorov, s ktorými sme sa stretli. Na našich rezortných dňoch mimo výjazdových rokovaní vlády sme sa stretli s viac ako tretinou všetkých starostov a primátorov,“ dodal Richard Raši.Na stretnutiach s primátormi a starostami podľa neho našli veľkú podporu prijatiu novely zákona o verejnom obstarávaní.Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) bude môcť rozhodnúť o výške pokuty. Výška sankcií za porušenie podmienok obstarávania sa má znížiť zo súčasných 5 % na 0,1 až 5 % zo zmluvnej ceny zákazky.Štát má k desiatkam samospráv pohľadávky na pokutách za obchádzanie pravidiel verejného obstarávania pri nájomných sociálnych bytoch. Žiadosť o nápravu sa zo zákona vypúšťa bez náhrady, keďže nie je vyžadovaná podľa predpisov EÚ.Miesto toho sa má posilniť vysvetľovanie podmienok obstarávania. To by malo odstrániť alebo obmedziť aj špekulatívne predlžovanie obstarávania.Poslanci z koalície aj opozície predložili v rozprave viaceré pozmeňujúce návrhy na úpravu, zlepšenie či doplnenie novely, týkali sa aj posunu účinnosti pôvodného návrhu novely o mesiac.Podporu získali iba koaličné návrhy. K obsahu novely bolo takmer sedemsto pripomienok, z toho cez dvesto zásadných, od viac ako 70 subjektov.Ministerstvo investícií akceptovalo skoro tristo pripomienok, vrátane vyše sto zásadných, čiastočne prijalo nad 80 pripomienok, spolu s viac ako dvadsiatkou zásadných.