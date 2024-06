Ukrajinské úrady spustili register pre obete sexuálneho násilia páchaného ruskými vojakmi

Zaznamenali vyše tristo prípadov

Nikto tomu neunikol

19.6.2024 (SITA.sk) - Ukrajinské úrady vytvorili národný register na dokumentáciu prípadov sexuálneho násilia údajne páchaného ruskými silami.Námestníčka generálneho prokurátora Viktorija Litvinovová pre agentúru AP uviedla, že register vznikol z pilotného projektu, ktorý vyústil do odsúdenia piatich ľudí v neprítomnosti.„Kedysi sme sami museli navštevovať územia, kde sa odohrávajú boje, Teraz nás však ľudia - jednotlivci, ktorí zažili sexuálne zneužívanie - vyhľadávajú, aby získali informácie,“ vyjadrila sa prokurátorka.Od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 zaznamenali 303 prípadov sexuálneho násilia súvisiacich s konfliktom. Z nich 112 zahŕňa mužské obete a 191 ženy. Niektoré z obetí utrpeli viacero útokov, dodala Litvinovová.Iniciatíva má podporu úradov Organizácie Spojených národov a niekoľkých západných vlád. Podľa vládnych predstaviteľov by sa dal register použiť v budúcnosti na žiadosti o finančnú kompenzáciu pre obete od Ruska.Spomenutých päť usvedčení za sexuálne násilie sú prípady z území, ktoré napadlo alebo okupuje Rusko, a to konkrétne z Kyjivskej oblasti a miest Cherson a Černihiv.Massimo Diana z Populačného fondu Spojených národov sa vyjadril, že skutočný počet obetí je pravdepodobne oveľa vyšší, ako je uvedené v registri.„Toto násilie bolo páchané na ženách a dievčatách, mužoch a chlapcoch. Nikto nebol vyňatý z rizika tohto ohavného činu,“ povedal.Fond podľa Dianu pomohol na Ukrajine zriadiť 12 podporných centier a tri mobilné zariadenia pre obete domáceho násilia a sexuálnych útokov.