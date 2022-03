Parlament schválil výdavkové limity verejnej správy, Matovič hovorí o brzde pre zlodejov

Za Fica sa rozkladlo 30 miliárd

Brzda pre zlodejov

16.3.2022 - Minister financií Igor Matovič uvítal parlamentom schválené zavedenie výdavkových limitov. Tento nástroj má zabrániť nadmernému míňaniu v dobrých časoch a umožniť tvorbu rezerv na zlé časy.Materiál upravuje, akým spôsobom sa výdavkové limity pretavia do rozpočtu verejnej správy, akými mechanizmami sa budú limity dodržiavať, a tiež ako sa budú odpočtovať.„Asi by som sa mal tešiť ako minister financií. Na druhej strane, zákon o výdavkových limitoch v podstate zväzuje ruky aj ministerstvu financií. A poviem to ešte inak. Veľká škoda, že 30 rokov tu ten zákon neplatil. Lebo dnes a najmä počas krízy by sme nemuseli žiť s otázkami, že odkiaľ na to vziať peniaze, lebo peniaze nemáme,“ povedal v stredu Matovič.Podľa jeho slov predošlé vlády, čo u nás fungovali 12 rokov, štátnu kasu rozkrádali aj v dobrých časoch. „Za 12 rokov rozkradli zhruba 30-miliárd eur a tie peniaze nám veľmi chýbajú,“ uviedol Matovič.Ak začnú fungovať výdavkové limity, mala by to byť podľa Matoviča v podstate pre zlodejov brzda a mali by tak stratiť chuť nezodpovedným spôsobom spravovať verejné financie.Pre súčasnú vládu to pre budúci rok neznamená podľa Matoviča takmer nič zásadné. Podľa jeho slov ide zatiaľ len o akýsi placebo štýl na nasledujúce obdobie, kedy sa s tým musia aj oni naučiť žiť pri inej filozofii tvorby rozpočtu.Schválenie výdavkových limitov uvítala aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť . No pre ich trvácnosť a zosúladenie s dlhovou brzdou je podľa nich dôležité aj ich ústavné ukotvenie v zákone o rozpočtovej zodpovednosti.