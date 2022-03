Príďte do Štúdia L+S, prídete na iné myšlienky. Aspoň na chvíľu...

16.3.2022 (Webnoviny.sk) - Štúdio L+S sa po dvoch rokoch, kedy bolo viac zatvorené ako otvorené, vracia do hry. Všetko nasvedčuje tomu, že 39. sezónu dohrá bez prerušenia a kontinuálne prejde do 40. sezóny, pretože divadelné prázdniny už boli... a pripravené sú aj novinky.Zdena Studenková v réžii Michala Vajdičku naštudovala slávnu monodrámu Willyho Russella "Shirley Valentine". Bravúrne a s humorom vyrozprávaný príbeh ženy, žijúcej dlhé roky v manželstve, z ktorého sa už dávno vytratila iskra. Pomaly si prestáva uvedomovať vlastnú hodnotu, keď sa odrazu dostane pred nečakanú výzvu. Jej život sa mení na neočakávané dobrodružstvo. Zdena Studenková tu s bravúrou sebe vlastnou, predvádza všetky farby a odtiene svojho herectva.Jakub Nvota je autorom a režisérom hry "Zuzanka, neplač". Pôvodne s autorom hudby Kamilom Žiškom ju napísali pre Túlavé divadlo. Komédia s pesničkami z tajomného prostredia starej Bratislavy, ktorá neobíde ani pikantérie Vydrice, prináša skvelý exkurz do histórie Prešporku. Okrem iných v nej hrajú a spievajú Lucia Hurajová a Štefan Martinovič."Ale, ale pani Plukovníková" je komédia jedného z najúspešnejších škandinávskych dramatikov Bengta Ahlforsa. V čiernej komédii o manželstve, vzťahu rodičov a dospelých detí, urne s popolom, domácej pálenke a starostlivo utajených plánoch, ktoré nakoniec aj tak vyjdú najavo, v hlavnej úlohe exceluje Božidara Turzonovová. Režisér Vladimír Strnisko hru v roku 2008 inscenoval s Jiřinou Bohdalovou v Prahe a s veľkým úspechom. Slovenská verzia má ambície v tom pokračovať.Hra, s ktorou Martin Huba na javisku Štúdia L+S strávil dvadsaťštyri rokov života sa po desaťročnej pauze vracia. Príbeh kontrabasistu, ktorý nikdy nebude udávať tón v orchestri. Ako väčšina z nás... Spolu s ním prežijete večer plný napätia, pochybností, humoru aj veľkých zvratov. Legendárna hra "Kontrabas" s Martinom Hubom v životnej forme.Okrem noviniek samozrejme nechýbajú ani osvedčené tituly repertoáru Štúdia L+S. Za všetky môžeme spomenúť hry Tri grácie z umakartu, Staré dámy, 69 vecí lepších ako sex, Môj dobrý kamarát, Skaza Titaniku, hudobné večery Music a la carte, alebo posledná "predpandemická" novinka Evy Borušovičovej, hra Zajačik.Príďte do Štúdia L+S, prídete na iné myšlienky. Aspoň na chvíľu...: Budamar Logistics, a.s. - medzinárodná zasielateľská a logistická spoločnosťLGM, R-media a VUJEBarzzuz, City Aréna Trnava, Codes Creative ,hotel Tatra, Mediatech a Železničné opravovne a strojárne Zvolendenník Pravda, týždenník.týždeň, webnoviny.sk, zoznam.sk, predpredaj.skInformačný servis