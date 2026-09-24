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24. septembra 2026

Parlament umožnil ľuďom so sluchovým postihnutím vlastniť zbrojný preukaz na účel zberateľstva a športu


Tagy: Nepočujúci Strelné zbrane Zbrojný preukaz

V súčasnosti je zníženie sluchovej ostrosti uvedené ako prekážka vydania zbrojného preukazu, uviedol predkladateľ novely zákona Roman Malatinec. Zbrojné preukazy kategórie E (šport) a F ...



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gettyimages 590150140 676x451 24.9.2026 (SITA.sk) - V súčasnosti je zníženie sluchovej ostrosti uvedené ako prekážka vydania zbrojného preukazu, uviedol predkladateľ novely zákona Roman Malatinec.


Zbrojné preukazy kategórie E (šport) a F (zberateľstvo) budú môcť mať aj osoby so sluchovým postihnutím. Vyplýva to z novely zákona o strelných zbraniach a strelive z dielne koaličného poslanca Romana Malatinca. Tú vo štvrtok Národná rada SR schválila hlasmi 145 poslancov.

„Cieľom návrhu zákona je odstránenie neprimeranej a neopodstatnenej diskriminácie osôb so sluchovým postihnutím, ktorá im v súčasnosti bráni v prístupe k športovým a zberateľským aktivitám,“ vysvetlil predkladateľ. V súčasnosti je podľa neho zníženie sluchovej ostrosti uvedené ako prekážka vydania zbrojného preukazu.

„Tento stav neberie do úvahy špecifiká streleckých aktivít, ktoré sú primárne vizuálne a motorické. Pri streľbe sa pokyny a bezpečnostné signály bežne dávajú vizuálnou komunikáciou a gestami, čo nepočujúcim nebráni v bezpečnom zaobchádzaní so zbraňou. Súčasné reštriktívne kritériá sú v rozpore s princípmi rovnosti a medzinárodnou praxou, kde nepočujúci občania bežne súťažia a lovia v zahraničí (napríklad v Českej republike, Nemecku a iných štátoch Európskej únie),“ zdôraznil Malatinec.

Koaličný poslanec zároveň ocenil, že za jeho návrh hlasovali koaliční, ako aj opoziční poslanci. „Jednomyseľné schválenie v parlamente je dôkazom, že ak návrh skutočne pomáha ľuďom, dokáže spojiť koalíciu aj opozíciu,“ skonštatoval.


Zdroj: SITA.sk - Parlament umožnil ľuďom so sluchovým postihnutím vlastniť zbrojný preukaz na účel zberateľstva a športu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Nepočujúci Strelné zbrane Zbrojný preukaz
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