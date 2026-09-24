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24. septembra 2026
Sociálny čin roka pozná svojich laureátov, po prvýkrát sa udeľovali ocenenia aj deťom
Tagy: Sociálny čin roka
Ocenenie Sociálny čin roka udeľuje ministerstvo práce od roku 2003. Ocenenie Sociálny čin roka si prevzalo 19 laureátov, ktorí svojou prácou, nasadením a nezištnou pomocou prispeli k podpore detí, ...
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24.9.2026 (SITA.sk) - Ocenenie Sociálny čin roka udeľuje ministerstvo práce od roku 2003.
Ocenenie Sociálny čin roka si prevzalo 19 laureátov, ktorí svojou prácou, nasadením a nezištnou pomocou prispeli k podpore detí, rodín a ľudí v náročných životných situáciách. Rezort práce po prvýkrát ocenil aj deti, ktoré svojimi skutkami pomohli druhým. Ocenenia si laureáti vo štvrtok prevzali od ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša (Hlas-SD). Informovalo o tom Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.
„Dnešné ocenenie nie je iba poďakovaním za jednotlivé úspechy. Je poctou za stopu. Za všetky rozhodnutia, ktoré možno neboli jednoduché. Za hodiny práce, ktoré nikto nevidel. Za chvíle, keď bolo ľahšie ustúpiť, no oni pokračovali. Za odvahu začať, za vytrvalosť dokončiť a za zodpovednosť niesť svoje poslanie aj vtedy, keď neprinášalo okamžité uznanie. Nie je možné ani každoročným oceňovaním dať poctu všetkým, ktorí si to zaslúžia. Tieto ocenenia sú však pripomienkou, že spoločnosť si má vážiť tých, ktorí prekračujú hranice vlastného prospechu a myslia na ľudí okolo seba i na generácie, ktoré ešte len prídu,“ uviedol minister Tomáš.
Ocenenie Sociálny čin roka udeľuje rezort práce od roku 2003. Podľa ministerstva je prejavom uznania ľuďom, ktorí svojou prácou, osobným nasadením a ochotou pomáhať prispievajú k zlepšovaniu života druhých. Medzi ocenenými boli zamestnanci oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, pracovníci centier pre deti a rodiny, jednotlivci aj kolektívy.
V kategórii zamestnancov oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately získali ocenenie štyri laureátky. Ich práca je podľa rezortu spojená s ochranou detí, sprevádzaním rodín a riešením situácií, ktoré si často vyžadujú odborné rozhodnutia, osobnú odvahu a vysokú mieru empatie. Ďalších šesť ocenení si prevzali zamestnanci centier pre deti a rodiny, ktorí deťom vytvárajú bezpečné, podnetné a láskavé prostredie v čase, keď nemôžu vyrastať vo vlastnej rodine.
V kategórii Sociálny čin roka bolo ocenených päť jednotlivcov a kolektívov. Medzi nimi bola Alena Bednár, ktorá sa významne podieľala na vzniku zariadenia podporovaného bývania v Šali, či sociálna pracovníčka Jana Smutná, ktorá zorganizovala finančnú zbierku pre otca piatich detí po tragickej strate manželky a dcéry.
Ďalšou laureátkou bola Renáta Zelezníková, ktorá sa prostredníctvom občianskeho združenia Optima Status venuje sociálnemu poradenstvu, komunitnej práci a podpore ľudí ohrozených sociálnym vylúčením. Ocenenie získal aj tím Poradne komplexnej pomoci v Lučenci za pomoc žene bez domova, dokladov a príjmu a kolektív zamestnancov Základnej školy Levice za pomoc žiačke po náročnej transplantácii srdca.
Rezort práce po prvýkrát rozdal ocenenia aj v kategórii Detský čin roka. Ocenil tak deti, ktoré svojou všímavosťou, odvahou a ochotou pomôcť urobili niečo významné pre druhých.
„Medzi nimi bol Mário Danko, ktorý napriek vlastnému sluchovému hendikepu pomáha svojmu zrakovo hendikepovanému spolubývajúcemu a je mu každodennou oporou. Matej Hiadlovský v kritickej chvíli pohotovo pomohol spolužiakovi vo vážnej psychickej kríze. Deväťročná Tereza Ľudvíková darovala svoje vlasy na výrobu parochní pre onkologických pacientov. Michal Németh zase inicioval projekt Pomocná ruka, v rámci ktorého zorganizoval zbierky na pomoc ľuďom bez domova a venuje sa osvete o problematike bezdomovectva,“ spresnil rezort práce.
Súčasťou podujatia bola aj výstava obrazov detí z Centier pre deti a rodiny v spolupráci s organizáciou Úsmev ako dar.
Zdroj: SITA.sk - Sociálny čin roka pozná svojich laureátov, po prvýkrát sa udeľovali ocenenia aj deťom © SITA Všetky práva vyhradené.
Ocenenie Sociálny čin roka si prevzalo 19 laureátov, ktorí svojou prácou, nasadením a nezištnou pomocou prispeli k podpore detí, rodín a ľudí v náročných životných situáciách. Rezort práce po prvýkrát ocenil aj deti, ktoré svojimi skutkami pomohli druhým. Ocenenia si laureáti vo štvrtok prevzali od ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša (Hlas-SD). Informovalo o tom Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.
„Dnešné ocenenie nie je iba poďakovaním za jednotlivé úspechy. Je poctou za stopu. Za všetky rozhodnutia, ktoré možno neboli jednoduché. Za hodiny práce, ktoré nikto nevidel. Za chvíle, keď bolo ľahšie ustúpiť, no oni pokračovali. Za odvahu začať, za vytrvalosť dokončiť a za zodpovednosť niesť svoje poslanie aj vtedy, keď neprinášalo okamžité uznanie. Nie je možné ani každoročným oceňovaním dať poctu všetkým, ktorí si to zaslúžia. Tieto ocenenia sú však pripomienkou, že spoločnosť si má vážiť tých, ktorí prekračujú hranice vlastného prospechu a myslia na ľudí okolo seba i na generácie, ktoré ešte len prídu,“ uviedol minister Tomáš.
Jednotlivci aj kolektívy
Ocenenie Sociálny čin roka udeľuje rezort práce od roku 2003. Podľa ministerstva je prejavom uznania ľuďom, ktorí svojou prácou, osobným nasadením a ochotou pomáhať prispievajú k zlepšovaniu života druhých. Medzi ocenenými boli zamestnanci oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, pracovníci centier pre deti a rodiny, jednotlivci aj kolektívy.
V kategórii zamestnancov oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately získali ocenenie štyri laureátky. Ich práca je podľa rezortu spojená s ochranou detí, sprevádzaním rodín a riešením situácií, ktoré si často vyžadujú odborné rozhodnutia, osobnú odvahu a vysokú mieru empatie. Ďalších šesť ocenení si prevzali zamestnanci centier pre deti a rodiny, ktorí deťom vytvárajú bezpečné, podnetné a láskavé prostredie v čase, keď nemôžu vyrastať vo vlastnej rodine.
V kategórii Sociálny čin roka bolo ocenených päť jednotlivcov a kolektívov. Medzi nimi bola Alena Bednár, ktorá sa významne podieľala na vzniku zariadenia podporovaného bývania v Šali, či sociálna pracovníčka Jana Smutná, ktorá zorganizovala finančnú zbierku pre otca piatich detí po tragickej strate manželky a dcéry.
Ďalšou laureátkou bola Renáta Zelezníková, ktorá sa prostredníctvom občianskeho združenia Optima Status venuje sociálnemu poradenstvu, komunitnej práci a podpore ľudí ohrozených sociálnym vylúčením. Ocenenie získal aj tím Poradne komplexnej pomoci v Lučenci za pomoc žene bez domova, dokladov a príjmu a kolektív zamestnancov Základnej školy Levice za pomoc žiačke po náročnej transplantácii srdca.
Ocenili všímavosť a odvahu detí
Rezort práce po prvýkrát rozdal ocenenia aj v kategórii Detský čin roka. Ocenil tak deti, ktoré svojou všímavosťou, odvahou a ochotou pomôcť urobili niečo významné pre druhých.
„Medzi nimi bol Mário Danko, ktorý napriek vlastnému sluchovému hendikepu pomáha svojmu zrakovo hendikepovanému spolubývajúcemu a je mu každodennou oporou. Matej Hiadlovský v kritickej chvíli pohotovo pomohol spolužiakovi vo vážnej psychickej kríze. Deväťročná Tereza Ľudvíková darovala svoje vlasy na výrobu parochní pre onkologických pacientov. Michal Németh zase inicioval projekt Pomocná ruka, v rámci ktorého zorganizoval zbierky na pomoc ľuďom bez domova a venuje sa osvete o problematike bezdomovectva,“ spresnil rezort práce.
Súčasťou podujatia bola aj výstava obrazov detí z Centier pre deti a rodiny v spolupráci s organizáciou Úsmev ako dar.
Zdroj: SITA.sk - Sociálny čin roka pozná svojich laureátov, po prvýkrát sa udeľovali ocenenia aj deťom © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Sociálny čin roka
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