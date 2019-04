Parlament zvolil Binsaláha v zmysle ústavy, ale proti očakávaniam ľudí

Abdalkádir Binsaláh, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Alžír 9. apríla (TASR) - Dvojkomorový alžírsky parlament zvolil v utorok na spoločnom zasadnutí za dočasného prezidenta krajiny Abdalkádira Binsaláha, predsedu hornej komory parlamentu.Viaceré alžírske aj francúzsky písané zdroje konštatovali, že Binsaláh (77) je "čistým produktom alžírskeho režimu a verný odstúpivšiemu prezidentovi Abdalovi Azízovi Buteflikovi". Poslanec, veľvyslanec, vysoký ministerský úradník, senátor, predseda jednej i druhej komory parlamentu - to všetko Binsaláh bol, ale nikdy nezastával funkciu ministra, upozornil portál spravodajskej televízie bfmtv.Podľa alžírskej ústavy na predsedu hornej komory parlamentu prechádzajú povinnosti hlavy štátu na obdobie 90 dní maximálne, pričom počas tých 90 dní sa majú zorganizovať prezidentské voľby, pričom dočasne vykonávajúci funkciu prezidenta nemôže kandidovať v prezidentských voľbách.Agentúra Algérie Presse Service (APS) ďalej konštatovala, že schôdza parlamentu sa konala v kontexte poznačenom neúčasťou časti poslancov za niektoré politické strany, napríklad Frontu socialistických síl (FFS) a Strany pracujúcich (PT) a v situácii nespokojnosti obyvateľov krajiny trvajúcej od 22. februára. Iné politické strany, napríklad Hnutie za spoločnosť a mier (MSP), bojkotovali spoločnú schôdzu parlamentu.citovala nového dočasného alžírskeho prezidenta spravodajská televízia France24.dodal Binsaláh.Rozhodnutie parlamentu je v súlade s ústavou, ale ide proti tomu, čo požadujú Alžírčania, ktorí naďalej masívne protestujú a žiadajú úplný odchod celého Buteflikovho systému vrátane Binsaláha, ktorý je produktom tohto systému, dodala France24. V utorok vyšli v Alžíri stovky študentov do ulíc a skandovali heslá: "Binsaláh odstúp!", "Preč so systémom!". Aj portál časopisu Jeune Afrique konštatoval, že Binsaláh je "čistým produktom systému".Abdalkádir Binsaláh sa narodil 24. novembra 1941 vo Fllaoucene. Vyštudoval právo. Väčšiu časť svojho profesionálneho života venoval činnosti v parlamente, aby prispel k upevneniu politického dialógu, prehĺbeniu demokracie a konkretizácie právneho štátu, charakterizovala nového dočasného prezidenta strana Národné demokratické zhromaždenie (RND).Pracovnú činnosť Binsaláh začal v roku 1967 ako novinár v arabsky písanom denníku aš-Šaab. V rokoch 1968-1970 pôsobil ako korešpondent a riaditeľ blízkovýchodnej kancelárie týždenníka Mudžahíd (el Moudjahed) a denníka Džumúríja (el-Djoumhouria), spolupracoval s viacerými arabsky písanými médiami.V prvej polovici 70. rokov 20. storočia (1970-1974) bol riaditeľom alžírskeho Informačného a kultúrneho strediska v Bejrúte. V nasledujúcich rokoch (1974-1977) bol generálnym riaditeľom arabského denníka aš-Šaab.Od roku 1977 nastúpil na politickú dráhu, keď ho zvolili za poslanca na tri mandáty za sebou (opätovne bol zvolený v rokoch 1982 a 1987), pričom desať rokov bol predsedom zahraničného výboru parlamentu.V roku 1989 bol veľvyslancom v Saudskej Arábii a stálym predstaviteľom pri Organizácii islamskej konferencie.V roku 1993 sa stal riaditeľom informačného oddelenia aj hovorcom ministerstva zahraničných vecí.Vo februári 1997 založil stranu RND a zvolili ho za jej predsedu. V júni toho istého roku ho zvolili za poslanca zákonodarného zboru v prvých pluralitných legislatívnych voľbách. O deväť dní neskôr sa stal predsedom Národného ľudového združenia (APN).V júli 2002 ho jednomyseľne zvolili za predsedu Rady Národa (Senát). V 2007 ho opätovne zvolili do tejto funkcie a v januári 2013 ho znovu jednomyseľne zvolili za prezidenta Rady národa.