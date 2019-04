Univerzita Komenského v Bratislave je v prvej stovke rebríčka The WUR

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 9. apríla (TASR) - Univerzita Komenského (UK) v Bratislave sa umiestnila v rebríčku The University Impact Ranking 2019 zameranom na trvalo udržateľný rozvoj OSN. V rebríčku, ktorý Times Higher Education v rámci The World University Ranking (The WUR) vytvorila po prvý raz, obsadila najväčšia slovenská univerzita 76. miesto. TASR o tom informovala hovorkyňa UK Lenka Miller.Prvé vydanie zahŕňa 450 univerzít zo 76 krajín z celého sveta a sú zoradené na základe 11 ukazovateľov trvalo udržateľného rozvoja OSN sústredených v troch oblastiach, a to výskum, dosah a správa.V prvej stovke sa nenachádza žiadna iná slovenská ani česká univerzita. Ako prvá skončila univerzita v Aucklande na Novom Zélande.V komplexnom hodnotení UK dosiahla v rebríčku The WUR 601. – 800. miesto za rok 2017.