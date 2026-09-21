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21. septembra 2026

Parlamentné voľby by podľa štátneho prieskumu vyhral Smer, brány parlamentu by tesne prekročila aj Maďarská aliancia


Tagy: Parlamentné voľby Prieskum štátneho Infostatu

Prieskum ukázal, že by sa na voľbách zúčastnilo 66,4 percenta ľudí. Štátny prieskum preferencií poslal na prvé miesto stranu Smer-SD. Ak by sa voľby konali v ...



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premier robert fico smer sd 676x441 21.9.2026 (SITA.sk) - Prieskum ukázal, že by sa na voľbách zúčastnilo 66,4 percenta ľudí.


Štátny prieskum preferencií poslal na prvé miesto stranu Smer-SD. Ak by sa voľby konali v septembri, Smer-SD by podľa prieskumu Centra sociálnych výskumov pri Infostate získal 18,7 percenta hlasov voličov. Tesne za Smerom nasleduje hnutie Progresívne Slovensko, ktoré by volilo 18,2 percenta oslovených.

Tretím najsilnejším politickým subjektom je mimoparlamentné hnutie Republika, ktoré by v prieskume získalo podporu 9,9 percenta voličov. Prieskum Infostatu prebiehal v období od 31. augusta do 4. septembra na vzorke 1 095 respondentov. Prieskum ukázal, že by sa na voľbách zúčastnilo 66,4 percenta ľudí.

Do parlamentu by sa podľa štátneho prieskumu dostalo aj Kresťanskodemokratické hnutie (8,8 %), strana Sloboda a Solidarita (8,4 %) a tiež strana Hlas-SD (7,4 %). Bránami Národnej rady SR by prešli Hnutie Slovensko (6,9 %), strana Demokrati (5,9 %) a s rovnými piatimi percentami aj Maďarská aliancia.

Mimo parlamentu zostáva Právo na pravdu (3,5 %), v súčasnosti koaličná Slovenská národná strana (3,2 %), a tiež Sme rodina, ktorú by volilo 2,2 percenta voličov. Zvyšné politické strany neprekročili hranicu dvoch percent.


Zdroj: SITA.sk - Parlamentné voľby by podľa štátneho prieskumu vyhral Smer, brány parlamentu by tesne prekročila aj Maďarská aliancia © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Parlamentné voľby Prieskum štátneho Infostatu
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