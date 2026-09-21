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21. septembra 2026
Parlamentné voľby by podľa štátneho prieskumu vyhral Smer, brány parlamentu by tesne prekročila aj Maďarská aliancia
Prieskum ukázal, že by sa na voľbách zúčastnilo 66,4 percenta ľudí. Štátny prieskum preferencií poslal na prvé miesto stranu Smer-SD. Ak by sa voľby konali v ...
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21.9.2026 (SITA.sk) - Prieskum ukázal, že by sa na voľbách zúčastnilo 66,4 percenta ľudí.
Štátny prieskum preferencií poslal na prvé miesto stranu Smer-SD. Ak by sa voľby konali v septembri, Smer-SD by podľa prieskumu Centra sociálnych výskumov pri Infostate získal 18,7 percenta hlasov voličov. Tesne za Smerom nasleduje hnutie Progresívne Slovensko, ktoré by volilo 18,2 percenta oslovených.
Tretím najsilnejším politickým subjektom je mimoparlamentné hnutie Republika, ktoré by v prieskume získalo podporu 9,9 percenta voličov. Prieskum Infostatu prebiehal v období od 31. augusta do 4. septembra na vzorke 1 095 respondentov. Prieskum ukázal, že by sa na voľbách zúčastnilo 66,4 percenta ľudí.
Do parlamentu by sa podľa štátneho prieskumu dostalo aj Kresťanskodemokratické hnutie (8,8 %), strana Sloboda a Solidarita (8,4 %) a tiež strana Hlas-SD (7,4 %). Bránami Národnej rady SR by prešli Hnutie Slovensko (6,9 %), strana Demokrati (5,9 %) a s rovnými piatimi percentami aj Maďarská aliancia.
Mimo parlamentu zostáva Právo na pravdu (3,5 %), v súčasnosti koaličná Slovenská národná strana (3,2 %), a tiež Sme rodina, ktorú by volilo 2,2 percenta voličov. Zvyšné politické strany neprekročili hranicu dvoch percent.
Zdroj: SITA.sk - Parlamentné voľby by podľa štátneho prieskumu vyhral Smer, brány parlamentu by tesne prekročila aj Maďarská aliancia © SITA Všetky práva vyhradené.
Štátny prieskum preferencií poslal na prvé miesto stranu Smer-SD. Ak by sa voľby konali v septembri, Smer-SD by podľa prieskumu Centra sociálnych výskumov pri Infostate získal 18,7 percenta hlasov voličov. Tesne za Smerom nasleduje hnutie Progresívne Slovensko, ktoré by volilo 18,2 percenta oslovených.
Tretím najsilnejším politickým subjektom je mimoparlamentné hnutie Republika, ktoré by v prieskume získalo podporu 9,9 percenta voličov. Prieskum Infostatu prebiehal v období od 31. augusta do 4. septembra na vzorke 1 095 respondentov. Prieskum ukázal, že by sa na voľbách zúčastnilo 66,4 percenta ľudí.
Do parlamentu by sa podľa štátneho prieskumu dostalo aj Kresťanskodemokratické hnutie (8,8 %), strana Sloboda a Solidarita (8,4 %) a tiež strana Hlas-SD (7,4 %). Bránami Národnej rady SR by prešli Hnutie Slovensko (6,9 %), strana Demokrati (5,9 %) a s rovnými piatimi percentami aj Maďarská aliancia.
Mimo parlamentu zostáva Právo na pravdu (3,5 %), v súčasnosti koaličná Slovenská národná strana (3,2 %), a tiež Sme rodina, ktorú by volilo 2,2 percenta voličov. Zvyšné politické strany neprekročili hranicu dvoch percent.
Zdroj: SITA.sk - Parlamentné voľby by podľa štátneho prieskumu vyhral Smer, brány parlamentu by tesne prekročila aj Maďarská aliancia © SITA Všetky práva vyhradené.
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