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21. septembra 2026
Iránske revolučné gardy hrozia útokmi na nové ciele v prípade ďalšieho útoku USA
Tagy: Báb al-Mandab Červené more Hormuzský prieliv Húsíovia Konflikt USA - Irán Napätie na Blízkom východe preprava ropy vojna v Iráne
Revolučné gardy zároveň uviedli, že sú pripravené na „dlhotrvajúcu vojnu“. Iránske revolučné gardy v pondelok varovali, že zaútočia na ...
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21.9.2026 (SITA.sk) - Revolučné gardy zároveň uviedli, že sú pripravené na „dlhotrvajúcu vojnu“.
Iránske revolučné gardy v pondelok varovali, že zaútočia na nové ciele a nasadia nové zbrane, ak USA podniknú ďalšie útoky na krajinu. Takmer sedem mesiacov od začiatku vojny zostávajú Teherán a Washington v patovej situácii, pričom ani jedna zo strán zrejme nechce obnoviť rozsiahle boje.
Hovorca iránskych revolučných gárd vo vyhlásení uviedol, že v prípade nového útoku USA „určite dôjde k významným zmenám v našej obrane a protiofenzíve“.
„Na bojisko nasadíme nové zbrane s novými schopnosťami a svet bude prekvapený. Naše ciele nemusia byť rovnaké ako predtým. Máme nové ciele, na ktoré sme zatiaľ neútočili,“ povedal.
Revolučné gardy zároveň uviedli, že sú pripravené na „dlhotrvajúcu vojnu“. Ústredné velenie iránskej armády v sobotu podľa štátnej televízie oznámilo, že USA plánujú novú akciu proti Teheránu, ale neuviedlo žiadne podrobnosti.
Boje medzi USA a Iránom sa v uplynulých dňoch zmiernili po eskalácii na konci minulého mesiaca. Teherán však naďalej sporadicky útočí na obchodné lode v Hormuzskom prielive. Irán blokuje väčšinu dopravy cez Hormuzský prieliv, ktorý je kľúčovou trasou pre prepravu ropy.
Prieliv je za normálnych okolností trasou pre približne pätinu svetového obchodu s ropou a LNG. Irán bráni prechodu veľkej časti civilnej lodnej dopravy. Od lodí vyžaduje, aby pred použitím vodnej cesty získali povolenie a zaplatili tranzitné poplatky. Teherán pritom útočí na plavidlá, ktoré sa podľa neho snažia plávať inou trasou, ako im určil.
Vojna sa rozšírila aj do Jemenu. Jemenskí povstalci húsíovia, ktorých podporuje Irán, tento mesiac ovládli celé jemenské pobrežie Červeného mora a strategický prieliv Báb al-Mandab. Následne vyhlásili námornú blokádu Saudskej Arábie a zaútočili na jej ropnú infraštruktúru. Povstalci sa prihlásili k sobotňajším útokom raketami a dronmi na „citlivé“ ciele v saudskoarabskej metropole Rijád.
Zdroj: SITA.sk - Iránske revolučné gardy hrozia útokmi na nové ciele v prípade ďalšieho útoku USA © SITA Všetky práva vyhradené.
Iránske revolučné gardy v pondelok varovali, že zaútočia na nové ciele a nasadia nové zbrane, ak USA podniknú ďalšie útoky na krajinu. Takmer sedem mesiacov od začiatku vojny zostávajú Teherán a Washington v patovej situácii, pričom ani jedna zo strán zrejme nechce obnoviť rozsiahle boje.
Nové zbrane
Hovorca iránskych revolučných gárd vo vyhlásení uviedol, že v prípade nového útoku USA „určite dôjde k významným zmenám v našej obrane a protiofenzíve“.
„Na bojisko nasadíme nové zbrane s novými schopnosťami a svet bude prekvapený. Naše ciele nemusia byť rovnaké ako predtým. Máme nové ciele, na ktoré sme zatiaľ neútočili,“ povedal.
Revolučné gardy zároveň uviedli, že sú pripravené na „dlhotrvajúcu vojnu“. Ústredné velenie iránskej armády v sobotu podľa štátnej televízie oznámilo, že USA plánujú novú akciu proti Teheránu, ale neuviedlo žiadne podrobnosti.
Blokovnaie dopravy
Boje medzi USA a Iránom sa v uplynulých dňoch zmiernili po eskalácii na konci minulého mesiaca. Teherán však naďalej sporadicky útočí na obchodné lode v Hormuzskom prielive. Irán blokuje väčšinu dopravy cez Hormuzský prieliv, ktorý je kľúčovou trasou pre prepravu ropy.
Prieliv je za normálnych okolností trasou pre približne pätinu svetového obchodu s ropou a LNG. Irán bráni prechodu veľkej časti civilnej lodnej dopravy. Od lodí vyžaduje, aby pred použitím vodnej cesty získali povolenie a zaplatili tranzitné poplatky. Teherán pritom útočí na plavidlá, ktoré sa podľa neho snažia plávať inou trasou, ako im určil.
Vojna sa rozšírila aj do Jemenu. Jemenskí povstalci húsíovia, ktorých podporuje Irán, tento mesiac ovládli celé jemenské pobrežie Červeného mora a strategický prieliv Báb al-Mandab. Následne vyhlásili námornú blokádu Saudskej Arábie a zaútočili na jej ropnú infraštruktúru. Povstalci sa prihlásili k sobotňajším útokom raketami a dronmi na „citlivé“ ciele v saudskoarabskej metropole Rijád.
Zdroj: SITA.sk - Iránske revolučné gardy hrozia útokmi na nové ciele v prípade ďalšieho útoku USA © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Báb al-Mandab Červené more Hormuzský prieliv Húsíovia Konflikt USA - Irán Napätie na Blízkom východe preprava ropy vojna v Iráne
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