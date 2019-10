Parlamentné voľby by tento víkend vyhral Smer-SD pred PS-Spolu a ĽSNS

Na archívnej snímke rokovacia sála NR SR v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 27. októbra (TASR) - Ak by boli parlamentné voľby tento víkend, vyhrala by ich strana Smer-SD. Získala by 22 percent hlasov. Druhá by bola koalícia PS-Spolu s 11 percentami a tretia ĽSNS s viac ako desiatimi percentami. Vyplýva to z prieskumu, ktorý robila agentúra Focus pre TV Markíza na vzorke 1021 respondentov. Výsledky prieskumu televízia prezentovala v relácii Na telo.Deväť percent by hlasovalo za stranu Andreja Kisku Za ľudí. Na piatom mieste sa ocitlo hnutie Sme rodina so siedmimi percentami. Ľudia by dali necelých sedem percent stranám SNS a KDH. Do parlamentu by sa dostali aj OĽaNO so šiestimi percentami a SaS s 5,2 percenta hlasov.V parlamente by Smer-SD obsadil 39 kresiel, koalícia PS-Spolu by získala 20 mandátov, ĽSNS 18 kresiel, Za ľudí 16, Sme rodina 13 poslancov. SNS a KDH by mali zhodne po 12 kresiel, OĽaNO 11 a SaS deväť poslancov.Poslanec Národnej rady SR Erik Tomáš (Smer-SD) sa v relácii Na telo vyjadril k prieskumu, že ľudia vidia, čo strana Smer-SD pre nich robí a "". "" povedal.Na pokles preferencií koalície PS-Spolu zareagoval v relácii predseda strany Spolu a nezaradený poslanec parlamentu Miroslav Beblavý s argumentom, že sa posledný mesiac venovali spojeniu pozície a vytvoreniu koalície so stranou Za ľudí. Verí, že takáto koalícia by mala aj 30 percent. "" uviedol.