PRIESKUM: VOĽBY BY VYHRAL SMER, NASLEDUJE PS/SPOLU

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. septembra (TASR) - Podľa prieskumu preferencií politických strán by parlamentné voľby vyhral Smer-SD s 19,6 percenta, na druhom mieste by sa umiestnila koalícia PS/Spolu s 15,5 percenta hlasov. Tretia by bola ĽSNS Mariana Kotlebu so ziskom 10,9 percenta. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre Hospodárske noviny.