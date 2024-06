Parlamentné voľby by v Česku vyhralo opozičné hnutie ANO, prieskum možných výsledkov poskytla spoločnosť STEM

23.6.2024 (SITA.sk) - Ak by sa v Česku konali parlamentné voľby v júni tohto roka, podľa prieskumu spoločnosti STEM by v nich zvíťazilo opozičné hnutie ANO , ktoré by získalo 32,9 percenta hlasov.Na druhom mieste by skončila vládna ODS, za ktorú by hlasovalo 14,8 percenta respondentov, a tretí by boli Piráti s podporou 8,7 percenta oslovených. Informuje o tom spravodajský portál Novinky.cz, ktorý cituje prieskum spoločnosti STEM pre televíziu CNN Prima News.Prieskum rátal s tým, že vo voľbách by jednotlivé strany kandidovali samostatne, čo aj podľa jeho autorov nie je príliš pravdepodobné. Nie je tak jasné, koľko hlasov by získala koalícia Spolu . Volieb by sa podľa prieskumu zúčastnilo 59 percent oprávnených voličov.