Parlamentné voľby by vyhralo PS a súčasná opozícia by s Matovičom mala tesnú väčšinu. Tomu zrejme pomohla zlatá vaňa

Hnutie Slovensko si značne polepšilo

V parlamente by bolo sedem strán

20.1.2025 (SITA.sk) - Ak by sa parlamentné voľby konali teraz, vyhralo by ich Progresívne Slovensko (PS) so ziskom 23 percent hlasov. Druhé miesto by obsadil Smer-SD s výsledkom 22,2 percenta hlasov. Vyplýva to z volebného Ipsosu pre Denník N, ktorý meral podporu strán medzi 13. a 17. januárom.Tretí by bol Hlas-SD , ktorý by podporilo 11,1 percenta voličov, čo je v porovnaní s koncom októbra o pokles o takmer dva percentuálne body.Turbulencie posledných týždňov v slovenskej politike sa zatiaľ výraznejšie neodrazili v zmene podpory politických strán. Najvýraznejšie si polepšilo hnutie Slovensko Igora Matoviča , ktoré sa po čase v prieskumoch agentúry Ipsos vrátilo nad úroveň piatich percent a získalo by 5,6 percenta hlasov. V poslednom modele Ipsosu malo podporu 3,6 percenta voličov.Matovičovi sa podarilo v poslednom čase zviditeľniť cestou do Vietnamu, kde naživo vysielal z drahého hotelového apartmánu v hoteli Capella Hanoi, v ktorom medzi sviatkami nakrútil jedno zo svojich videí premiér Robert Fico.Video, v ktorom líder hnutia Slovensko pózoval pri zlatej vani v tričku „Ľudom vyššie dane, sebe zlaté vane“, má na Facebooku vyše milióna videní, pripomína Denník N.Matovičovi mohol teoreticky pomôcť aj fakt, že po mesiacoch v izolácii sa jeho strane podarilo dostať na spoločnú opozičnú tlačovku, na ktorej PS, SaS, KDH a hnutie Slovensko oznámili zámer odvolať premiéra Roberta Fica z funkcie.Ak by voľby dopadli podľa modelu Ipsosu, do parlamentu by sa dostalo sedem strán. Okrem PS, Smeru a Hlasu by to boli Republika (7,7 percenta), KDH (7,3 percenta), SaS (6,3 percenta hlasov) a hnutie Slovensko (5,6 percenta hlasov).Päťpercentné kvórum by neprekročili Demokrati , ktorým model nameral štyri percentá hlasov. Koaličnú SNS Andreja Danka by volili len dve percentá voličov.Progresívne Slovensko by pri takomto výsledku obsadilo 42 poslaneckých mandátov, Smer 40, Hlas by mal 20 poslancov, Republika 14, KDH 13, SaS 11 a hnutie Slovensko 10.Smer s Hlasom by nedokázali vytvoriť vládnu väčšinu ani s podporou Republiky, pretože v Národnej rade by obsadili 74 kresiel. Najtesnejšiu väčšinu 76 hlasov by mali súčasné opozičné strany, ale len v prípade, že by PS, SaS a KDH spolupracovali s Igorom Matovičom.