Donald Trump sa stal 47. prezidentom Spojených štátov amerických

Republikán Donald Trump v rotunde amerického Kapitolu v pondelok napoludnie miestneho času (18.00 h SEČ) zložil slávnostnú prísahu na svoje druhé funkčné obdobie a stal sa tak 47. prezidentom Spojených štátov amerických.





Trump zložil prísahu do rúk predsedu Najvyššieho súdu USA Johna Robertsa. Počas prísahy mal ruku položenú na Biblii, ktorú držala jeho manželka Melania."Ja, Donald John Trump, slávnostne prisahám, že budem čestne vykonávať funkciu prezidenta Spojených štátov a podľa svojich síl budem zachovávať, strážiť a brániť ústavu Spojených štátov. Tak mi Boh pomáhaj," prisahal Trump.Slávnostnú prísahu krátko predtým zložil aj nový viceprezident James David Vance, ktorý doteraz pôsobil vo funkcii senátora za štát Ohio. Vo veku 40 rokov sa stal tretím najmladším viceprezidentom v histórii.Kandidát Republikánskej strany Trump zvíťazil v prezidentských voľbách 5. novembra minulého roka, keď porazil demokratickú kandidátku, doterajšiu viceprezidentku Kamalu Harrisovú. Tá vstúpila do predvolebnej kampane na poslednú chvíľu po tom, čo sa doterajší prezident Joe Biden rozhodol po vnútrostraníckom tlaku opätovne nekandidovať.Pondelkovou inauguráciou sa Trump stal iba druhým prezidentom v histórii Spojených štátov, ktorého druhé funkčné obdobie nenasledovalo bezprostredne po tom prvom. Prvým bol demokrat Grover Cleveland, ktorý krajinu viedol koncom 19. storočia. Trump bude preto zároveň označovaný ako 45. a 47. prezident USA.Trump za prezidenta kandidoval už tretíkrát. V roku 2016 porazil demokratickú kandidátku Hillary Clintonovú. Viceprezidentom počas jeho prvého funkčného obdobia bol bývalý guvernér štátu Indiana Mike Pence.V roku 2020 Trumpa porazil demokratický kandidát Biden. Trump jeho víťazstvo odmietol uznať a usiloval sa podniknúť kroky s cieľom zmeniť výsledky volieb. Jeho priaznivci 6. januára 2021 vtrhli do budovy Kongresu, ktorého obe komory práve zasadali, aby definitívne potvrdili Bidenovo volebné víťazstvo. Trump sa následne na Bidenovej inaugurácii odmietol zúčastniť.