Parlamentné voľby v Bulharsku vyhrala podľa exit pollov strana premiéra Bojka Borisova

Socialisti na druhom mieste

Myšlienka o vláde expertov

5.4.2021 (Webnoviny.sk) - Víťazom nedeľňajších parlamentných volieb v Bulharsku je podľa viacerých exit pollov stredopravicová strana GERB dlhodobého premiéra Bojka Borisova . Voľby sa všeobecne považovali za referendum o doterajšom premiérovi po niekoľkých mesiacoch protivládnych protestov.Demonštranti obviňovali jeho vládu zo spolupráce s oligarchami, neschopnosti bojovať proti korupcii a chudobe a zreformovať justičný systém.Podľa štyroch exit pollov strana GERB skončila na prvom mieste so ziskom približne 25 percent hlasov.Na druhom mieste sú opoziční socialisti so 17 percentami a tesne za nimi nová strana ITN (Je aj taký národ), ktorú vedie televízny moderátor Slavi Trifonov.Borisov vo vyhlásení na Facebooku vyzval svojich oponentov, aby spojili sily a demonštrovali politickú stabilitu Bulharska.Naznačil pritom myšlienku vytvorenia vlády expertov, ktorú by podporovala rozsiahla parlamentná väčšina.Politickí analytici však predpokladajú, že v záujme vytvorenia životaschopnej koalície budú potrebné niekoľkotýždňové vyjednávania a nevylučujú možnosť ďalších volieb.