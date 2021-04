S koronavírusom má už osobnú alebo z bezprostredného okolia skúsenosť väčšina Slovákov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.4.2021 (Webnoviny.sk) - Osobnú skúsenosť alebo skúsenosť z bezprostredného okolia s koronavírusom majú už takmer dve tretiny obyvateľov Slovenska. Rok od príchodu pandémie sa koronavírusom nakazilo približne 14 % Slovákov.Takmer sedem percent ľudí už pozná niekoho blízkeho, pre ktorého bolo ochorenie COVID-19 smrteľné. Takáto skúsenosť je spojená s väčším obmedzením kontaktov, nie však s vyššou ochotou sa dať zaočkovať. Ukázal to výskum Ako sa máte, Slovensko?, ktorý iniciuje Slovenská akadémia vied, MNFORCE a Seesame. Ôsma vlna výskumu na vzorke tisíc respondentov prebehla od 24. do 27. marca.Z výsledkov výskumu na konci marca vyplýva, že väčšina Slovákov už má bezprostrednú skúsenosť s ochorením COVID-19. Na prelome januára a februára pritom mala takúto skúsenosť približne polovica respondentov. Na konci marca osobne ochorenie COVID-19 zažilo 13,6 % respondentov, kým na prelome januára a februára to bolo 8,3 %.„Je zaujímavé, ako slabo súvisí osobná skúsenosť so smrťou alebo závažným priebehom ochorenia so správaním sa počas pandémie a postojmi k očkovaniu. Toto zistenie naznačuje, že naše vnímanie pandémie je výsledkom komplexnejšieho posudzovania, ktoré prebiehalo počas celého trvania pandémie a väčšinou ho nezmenila ani tragická udalosť v našom okolí,“ konštatoval Miloslav Bahna zo Sociologického ústavu SAV.