Parlamentné voľby v Dánsku sa uskutočnia 5. júna

Ilustračné foto. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kodaň 7. mája (TASR) - Dánsky premiér Lars Lökke Rasmussen v utorok oznámil, že parlamentné voľby sa budú v tejto krajine konať 5. júna. Informovala o tom agentúra AFP.povedal Rasmussen v parlamente.Súčasný predseda vlády Dánska je i predsedom liberálnej strany Venstre. Parlamentné voľby mal povinnosť vyhlásiť najneskôr na 17. júna, keď mu uplynie jeho štvrté funkčné obdobie.Podľa najnovších prieskumov verejnej mienky by opozičný blok ľavicových strán na čele so Sociálnymi demokratmi získal 54-percentnú podporu voličov. Rasmussen a jeho pravicoví spojenci by dosiahli 46 percent hlasov.Pravica v prieskumoch nedosahuje dobré výsledky, pretože Dáni žiadajú zmenu, a okrem toho na podpore naberá i krajne pravicová Dánska ľudová strana (DPP), píše AFP. Jej protiimigračnú politiku si v posledných rokoch osvojila vo veľkej miere väčšina politických zoskupení vrátane Sociálnych demokratov.Pozorovatelia tvrdia, že ak by Sociálni demokrati získali najviac hlasov, pravdepodobne by vytvorili menšinovú vládu, ktorá by v otázkach imigrácie spolupracovala s pravicovým blokom a pri iných témach naopak s ľavicou.