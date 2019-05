Vláda na práce počas mimoriadnej situácie vynaloží takmer 130.000 eur

Ilustračná snímka. Foto: deutschebank.ge Foto: deutschebank.ge

Bratislava 7. mája (TASR) – Takmer 130.000 eur vyčlenila vláda na preplatenie výdavkov na záchranné práce v súvislosti so spôsobenou veternou smršťou, nedostatkom pitnej vody alebo šírením osýpok. Vláda v utorok počas svojho rokovania schválila návrh ministerstva vnútra na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie v územnej pôsobnosti okresných úradov Kysucké Nové Mesto, Kežmarok, Sobrance, Rimavská Sobota, Spišská Nová Ves, Levoča a Michalovce.Najviac financií v podobe takmer 65.000 eur pôjde z celkovej sumy na Okresný úrad Michalovce, ktorý minulý júl vyhlásil mimoriadnu situáciu v súvislosti so šírením prenosného ochorenia osýpok. Záchranné práce boli vykonávané v podobe najmä očkovania rizikového obyvateľstva v obciach s potvrdeným ochorením.Ďalšou veľkou položkou sú výdavky na vykonané záchranné práce počas vyhlásenej mimoriadnej situácie v okrese Sobrance. Tam sa v októbri 2018 prehnala veterná smršť v podobe tornáda, ktorá v obci Lekárovce poškodila niekoľko rodinných domov, kostol a obecnú infraštruktúru. Celková suma výdavkov presahuje 48.000 eur.Nedostatok pitnej vody je problém, ktorý v priebehu novembra 2018 trápil obyvateľov obce Granč-Petrovce v okrese Levoča. Tam bolo po vyhlásení mimoriadnej situácie zabezpečené núdzové zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou. Výška výdavkov za vykonané záchranné práce bola vyčíslená takmer na 8000 eur.