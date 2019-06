Parlamentný školský zákon odobril novelu zákona o stimuloch

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 18. júna (TASR) – Zákon o stimuloch by mal prejsť zmenou. Výbor Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v utorok počas svojho zasadnutia odobril novelu zákona z dielne SNS, ktorá definuje, ktoré subjekty majú byť zapísané v registri partnerov verejného sektora (RPVS), pokiaľ chcú získať stimuly.uvádza sa v návrhu. Podstatný je podľa SNS moment, ku ktorému sa skúma zápis do registra.Člen školského parlamentného výboru Branislav Gröhling (SaS) poznamenal, že nerozumie návrhu. Podľa neho je to už vyriešené v dvoch zákonoch. Novelu zákona označil zapíše sa v návrhu. Sankcia za nesplnenie podmienky má byť, že ministerstvo v správnom konaní žiadosť zamietne.Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport sa mal v utorok zaoberať aj zákonom o príspevku za zásluhy v športovej oblasti z dielne Mosta-Híd. Ako uviedol predseda školského parlamentného výboru Ľubomír Petrák (Smer-SD), k rokovaniu o tomto bode sa vrátia v stredu (19. 6.) počas gestorského výboru. Aktuálne ešte čakajú na uznesenie z finančného výboru.K zákonu, ktorý upravuje povinné predprimárne vzdelávanie, by sa mal výbor podľa Petráka zísť budúci týždeň. Ako doplnil, predkladatelia čakajú aj na stanovisko Združenia miest a obcí Slovenska.