Pedagógovia na katedre filozofie Trnavskej univerzity podali výpovede

Trnavská univerzita, archívne foto Foto: TASR Foto: TASR

Trnava 18. júna (TASR) – Deväť pedagógov katedry filozofie na Filozofickej fakulte (FF) Trnavskej univerzity (TU) podalo výpovede. K rozhodnutiu dospeli na základe toho, že v posledných rokoch boli sústavne konfrontovaní so situáciami, ktoré neboli v súlade s pravidlami a étosom akademického prostredia. Uviedli to na stránke fakulty na sociálnej sieti.Išlo podľa nich o porušovanie princípov subsidiarity, zasahovanie do kompetencií garantov a vedúceho katedry, nezákonné odnímanie osobných príplatkov, nedôstojné pracovné podmienky (pracovné zmluvy na niekoľko mesiacov), neprijímanie či odrádzanie potenciálnych študentov a iné. "uvádza sa vo vyhlásení pedagógov.V utorok sa problémom zaoberalo na svojom zasadnutí v Smoleniciach kolégium rektora TU. Na štvrtok (20.6.) pozval rektor pedagógov na spoločné stretnutie, potvrdil pre TASR vedúci katedry Andrej Démuth.