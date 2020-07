Parlamentný výbor bude opäť riešit prípad pokuty exprezidenta Kisku

Výbor nepostupoval správne

Kiska sa nemohol obhájiť

16.7.2020 (Webnoviny.sk) - Parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií chce kauzu bývalého prezidenta Andreja Kisku Za ľudí ) vyriešiť na septembrovom rokovaní. Povedal to vo štvrtok 16. júla predseda výboru Richard Raši Ústavný súd vlani zrušil pokutu exprezidentovi Kiskovi, ktorú mu udelil výbor pre nezlučiteľnosť funkcií v súvislosti s financovaním jeho prezidentskej kampane.„Prijali sme uznesenie, že berieme na vedomie nález ústavného súdu,. Budeme sa ním zaoberať v intenciách, ako nám ústavný súd povedal. V septembri na rokovaní výboru by sme mali definitívne tento prípad rozlúsknuť,“ uviedol Raši.Ústavný súd SR vlani koncom roka zistil, že výbor v konaní nepostupoval v súlade so základnými právnymi princípmi, platnými pre konanie orgánov, rozhodujúcich o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb.„Predovšetkým neboli naplnené požiadavky na riadne zistenie skutkového stavu, na umožnenie účastníkovi konania vyjadriť sa k postupu a k vykonaným dôkazom, resp. k zisteniam, a požiadavka na riadne odôvodnenie rozhodnutia,“ uviedol sudca Peter Molnár Výbor pre nezlučiteľnosť funkcií v máji 2019 rozhodol o udelení pokuty prezidentovi vo výške troch mesačných platov po skončení daňovej kontroly v jeho spoločnosti KTAG. O udelení pokuty rozhodla väčšina členov výboru. Podnet proti Kiskovi podala neparlamentná strana Nový parlament.