Pellegrini chce zastaviť antisociálny smer vlády, pri minimálnej mzde podviesť voličov

Antisociálny smer vlády

Tomášova kritika minimálnej mzdy

16.7.2020 (Webnoviny.sk) - Pri návrhu na zvýšenie minimálnej mzdy od začiatku budúceho roka zo súčasných 580 eur na 620 eur sa vláda Igora Matoviča opäť stavia na stranu zamestnávateľov a firiem.Na štvrtkovej tlačovej besede to povedal líder vznikajúcej strany Hlas-sociálna demokracia Peter Pellegrini . "Budeme stáť na strane pracujúcich, na strane odborárov," povedal.Razantnejšie zvýšenie minimálnych hrubých zárobkov podľa expremiéra nebude mať dopad na to, že sa bude ekonomika rúcať. "Urobíme všetko pre to, aby sa nám podarilo tento antisociálny smer vlády zastaviť," povedal Pellegrini.Nezaradený poslanec NR SR Erik Tomáš tvrdí, že vláda ide pri minimálnej mzde podviesť voličov. Najnižšie hrubé zárobky totiž majú podľa platného znenia zákona od začiatku budúceho roka tvoriť 60 % z priemernej mzdy na Slovensku za rok 2019, čo predstavuje 656 eur."Ľudia mali dostať 656 eur a dostanú o 36 eur menej," reagoval na návrh ministra práce a sociálnych vecí Milana Krajniaka , aby sa minimálna mzda od januára budúceho roka zvýšila na 620 eur. S týmto návrhom Tomáš nesúhlasí. "Je to krok smerom k zamestnávateľom," povedal.Odmieta aj návrh na zavedenie tzv. štartovacej minimálnej mzdy pre dlhodobo nezamestnaných.