Parma nepríde o päť bodov, zaplatí pokutu 20 000 €

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 9. augusta (TASR) - Talianska futbalová federácia (FIGC) vo štvrtok informovala, že AC Parma nepríde na začiatku novej sezóny Serie A o päť bodov. Nováčik najvyššej súťaže pôvodne dostal trest pre pokus o manipuláciu výsledku jedným z hráčov klubu v minulom ročníku druhej ligy.Toho sa mal dopustiť útočník Emanuele Calaio, ktorý pôvodne dostal dvojročný dištanc, odvolací súd FIGC mu ho však skrátil na menej ako päť mesiacov. Tridsaťšesťročný útočník je suspendovaný do 31. decembra a musí zaplatiť pokutu 30.000 eur. Parma namiesto odrátania bodov zaplatí 20.000 eur.Calaio sa podľa talianskej prokuratúry v uplynulej sezóne pokúsil ovplyvniť obrancov Filippa De Cola a Claudia Terziho z tímu Spezia Calcio v Serie B prostredníctvom štyroch textových správ. Parma záverečný zápas sezóny so Speziou vyhrala 2:0 a zabezpečila si postup. Calaio tvrdí, že s bývalými spoluhráčmi iba žartoval. Za Speziu hral predtým, ako v auguste 2016 prestúpil do Parmy.