Na dvojstovke ME v atletike nadvláda Turka Gulijeva

Ramil Gulijev. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Finálové výsledky:



Muži:



200 m:

1. Ramil Gulijev (Tur.) 19,76

2. Nethaneel Mitchell-Blake (V. Brit.) 20,04 (0,032)

3. Alex Wilson (Švajč.) 20,04 (0,038)

4. Bruno Hortelano (Špan.) 20,05

5. Adam Gemili (V. Brit.) 20,10

6. Eseosa Desalu (Tal.) 20,13



400 m prek.:

1. Karsten Warholm (Nór.) 47,64

2. Yasmani Copello (Tur.) 47,81

3. Thomas Barr (Ír.) 48,31

4. Ludvy Vaillant (Fr.) 48,42

5. Patryk Dobek (Poľ.) 48,59

6. Rasmus Mägi (Est.) 48,75

Berlín 7. augusta (TASR) - Na ME atlétov v Berlíne sa vo štvrtkovom programe bojovalo o šesť medailových kolekcií a tú prvú zlatú získal Nór Karsten Warholm v behu na 400 m prek. s európskym rekordom do 23 rokov 47,64.Majster sveta z vlaňajška Warholm mal len jediného vážneho súpera Turka Copella, no ani jeho národný rekord 47,81 na severana nestačil. Dôležitá bola posledná prekážka, ktorú 22-ročný Nór zvládol rytmicky lepšie a Turka definitívne odsunul na striebornú priečku.Vo finále dvojstovky, ktorému chýbalo slovenské korenie po vypadnutí Jána Volka v semifinále, mohol Španiel Hortelano zopakovať zlato spred dvoch rokov v Amsterdame, no nezískal ani medailu.Oveľa viac sa však prognózy prikláňali k majstrovi sveta Turkovi Gulijevovi, ktorého v tomto roku zdobil sezónny čas pod 20 sekúnd (19,90). V Amsterdame bol strieborný a teraz zvalcoval konkurenciu v rekorde šampionátu a v osobnom rekorde 19,76, ktorým sa v historických tabuľkách starého kontinentu zaradil na 2. miesto hneď za fenomenálneho Taliana Pietra Meneu (19,72).