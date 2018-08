Paroubek vyzval manželku Petru, aby prestala klamať

Jiří Paroubek. Foto: TASR/Bohdan Kopčák Foto: TASR/Bohdan Kopčák

Praha 24. augusta (TASR) - Bývalý český premiér a predseda ČSSD Jiří Paroubek vyzval v piatok manželku Petru, aby predložila dôkazy pre svoje tvrdenie, že mal nelegálne príjmy. Paroubková s týmto tvrdením prišla po tom, čo vlani od Paroubka po desiatich rokoch odišla aj s dcérou. Informoval o tom spravodajský server Aktuálně.cz.Len niekoľko hodín po tom, čo Paroubkova manželka Petra prišla na serveri Seznam Zprávy s obvinením, že jej manžel mal nelegálne príjmy, zareagoval na toto závažné obvinenie sám Paroubek.napísal Paroubek v piatok na svoj web Vaše věc.Paroubek spochybňuje tvrdenie svojej manželky argumentom, že s obvinením prišla v čase, keď sa on uchádza o hlasy voličov v októbrových senátnych voľbách. Poukazuje pritom na to, že 10. augusta mu prostredníctvom svojich advokátov v liste ponúkala spoluprácu na volebnej kampani.Jiří Paroubek stál na čele vlády ČR v rokoch 2005-2006. Potom do roku 2013 pôsobil ako poslanec českého parlamentu. Kandiduje v tohtoročných voľbách do Senátu, prostredníctvom ktorých sa chce pokúsiť o politický comeback.S manželkou Petrou sa zosobášil v roku 2007, majú spolu osemročnú dcéru Margaritu. Paroubková od manžela pred rokom a pol odišla. V rozhovore pre Seznam Zprávy Paroubková naznačila, že sa stala obeťou domáceho násilia.