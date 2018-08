Javorová dolina v Tatranskej Lomnici je pre turistov stále uzavretá

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Tatranská Lomnica 24. augusta (TASR) – Javorová dolina spolu so Zadnými Meďodolmi je pre turistov stále uzavretá. Štátne lesy Tatranského národného parku (ŠL TANAP-u) návštevníkov Tatranského národného parku prosia, aby túto skutočnosť rešpektovali a v záujme vlastnej bezpečnosti neignorovali informačné tabule, ktoré ich na uzáveru upozorňujú aj priamo v teréne.uviedla Martina Petránová, koordinátor vonkajšej komunikácie ŠL TANAP-u.Celkové škody vyčíslili ŠL TANAP-u na viac ako 1,2 milióna eur, najviac zasiahnutá bola práve Javorová dolina so Zadnými Meďodolmi, kde sa turisti minimálne tento rok vôbec nedostanú.zdôraznila Petránová.Susedná Bielovodská dolina je podľa jej slov síce priechodná, avšak turisti by mali pri jej prechádzaní dbať na zvýšenú opatrnosť, pretože vodohospodári tam stále odstraňujú prekážky v koryte.