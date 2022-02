Parrot získal na olympiáde ďalšie zlato, jeho krajan si neodpustil štipľavé poznámky na adresu rozhodcov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.2.2022 (Webnoviny.sk) - Kanadský snowbordista Max Parrot, ktorý na ZOH 2022 v Pekingu získal zlatú medailu v disciplíne slopestyle, priznal, že sa mu krajan Mark McMorris ospravedlnil za nevhodné slová. McMorris sa nechal počuť, že Parrot zvíťazil iba vďaka pochybnému verdiktu rozhodcov.Parrot po pretekoch vyhlásil, že prvý skok mu úplne nevyšiel podľa predstáv a mal šťastie, že si to rozhodcovia nevšimli. McMorris skončil v pretekoch tretí a ak by boli rozhodcovia v Parrotovom prípade prísnejší, mohol získať aj striebro.Možno aj pod vplyvom toho následne pre CBC povedal, že si zaslúžil skončiť vyššie. "Samozrejme, bolo by pekné mať iný odtieň medaily," povedal McMorris. Dodal, že celé športové odvetvie slopestyle "videlo, čo sa stalo".McMorrisovými komentármi sa však Parrot nezaťažuje. "V skutočnosti za mnou prišiel a ospravedlnil sa za svoje nešportové správanie. Povedal som mu, aby sa tým netrápil," skonštatoval Parrot, ktorý v nedávnom období prekonal rakovinu.