ZOH 2022: Slovensko - Lotyšsko 5:2. Slováci obsadili 3.miesto

Slovenskí hokejisti zvíťazili v záverečnom dueli v C-skupine ZOH 2022 v Pekingu nad Lotyšskom 5:2 a v tabuľke obsadili so ziskom troch bodov tretie miesto. Na meno súpera v utorkovej kvalifikácii o štvrťfinále si musia ešte počkať, definitívne bude známe až po skončení všetkých nedeľných zápasov.



Slováci sa v spoločnej tabuľke po konci základnej fázy pravdepodobne umiestnia na deviatej, prípadne ôsmej priečke, vo vyraďovačke by tak narazili na tím na 8., resp. 9. pozícii. Pri predpokladanom víťazstve Kanady nad Čínou by sa súperom SR stali Nemci, ak by prehrali s USA. Ak by však strieborní medailisti z Pjongčangu 2018 zdolali Američanov za dva či tri body, Slováci by narazili v play off o postup do štvrťfinále na Česko.



Zverenci trénera Craiga Ramsayho mali v National Indoor Stadium počas celého stretnutia jasnú prevahu. Vedenia sa ujali v 11. minúte po úspešnom nahodení Martina Marinčina, Lotyši ešte v prvej tretine vyrovnali zásluhou Ronaldsa Keninša. V druhej tretine poslali SR do dvojgólového vedenia Peter Cehlárik a Juraj Slafkovský, ktorý skóroval aj v treťom zápase v Pekingu a pripísal si celkovo štvrtý gól na olympijskom turnaji. Súper dokázal zdramatizovať duel v úvode 3. tretiny zásahom Miksa Indrašisa, no Slováci si už víťazstvo nenechali zobrať, poistili ho ešte Peter Zuzin a Tomáš Jurčo gólom do prázdnej bránky. Lotyši po tretej prehre skončili v skupine bez bodu na poslednom 4. mieste, o prvenstvo v "céčku" a priamy postup do štvrťfinále si to o 9.40 SEČ rozdajú šesťbodoví severskí rivali Fíni a Švédi.

Slovensko - Lotyšsko 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)



Góly: 11. Marinčin (Jurčo, Hudáček), 27. Cehlárik (Hrivík, Takáč), 32. Slafkovský, 50. Zuzin (Kelemen, Čerešňák), 60. Jurčo - 16. Keninš (Abols, Krastenbergs), 43. Indrašis (Cibulskis, Meija). Rozhodovali: Gouin (Kan.), Nord - Lundgren (obaja Švéd.), Šišlo (Rus.), vylúčení: 2:1 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 943 divákov.



SR: Rybár - Čerešňák, Čajkovský, Marinčin, Rosandič, Kňažko, Gernát, Nemec - Takáč, Hrivík, Cehlárik - Jurčo, Hudáček, Pospíšil - Kelemen, Krištof, Zuzin - Regenda, Roman, Slafkovský - Daňo



Lotyšsko: Kalninš - Freibergs, Cibulskis, Jaks, Mamčics, Zile, Balinskis, Kulda - Krastenbergs, Abols, Keninš - Smirnovs, Daugavinš, Rih. Bukarts - Indrašis, Batna, Jelisejevs - Dzerinš, Meija, Dzierkals - Andersons

Slováci začali aktívne a hneď pri prvých striedaniach zavreli súpera v jeho obrannom pásme. Akcie ťahal najmä novozložený prvý útok. V 7. min nevyužil dobrú šancu na otvorenie Hrivík, Kalninš potom ukázal svoje umenie pri strele Cehlárika a najmä dvojitej dorážke Takáča. V 11. min Lotyši zle striedali, Hrivík však svoj krátky únik nepremenil, vzápätí minul prázdnu bránku Cehlárik. Na konci 11. min to už vyšlo, keď sa ujalo nahodenie Marinčina cez klbko hráčov - 1:0. Z vedenia sa však Slováci dlho netešili, súper z prvej vážnejšej šance vyrovnal. V 16. min Rybár pri zadnom mantineli zle rozohral, Lotyši dobrým napádaním pokračovali v akcii, k odrazenému puku sa ostal Keninš a spoza kruhu na buly zamieril presne k žŕdke - 1:1.



Po prestávke predviedol dôležitý zákrok Rybár, keď teč autora lotyšského gólu Keninša skrotil betónom. Slováci odpovedali mohutným presilovkovým tlakom, počas ktorého boli blízko ku gólu Slafkovský a Hrivík, Kalninš podržal svoj tím. Vzápätí sa lotyšský brankár vyznamenal aj po bekhendovom zakončení Hudáčka. Slováci naďalej diktovali tempo hry a v 27. minúte išli po rýchlom brejku znovu do vedenia, po prihrávke Hrivíka si Cehlárik bekhendovou kľučkou vychutnal Kalninša - 2:1. Ramsayho tím mal jasnú streleckú prevahu a v 32. min pridal gólovú poistku. Na útočnej modrej čiare zachytil odrazený puk Slafkovský a strelou spoza obrancu zaznamenal svoj štvrtý gól na olympijskom turnaji. Rybára potom vytrhol z nudy Cibulskis, brankár SR výborne zasiahol. Dominancia slovenského tímu pokračovala, dobré možnosti na skórovanie nevyužili Hrivík a Kňažko.



Stále tak nebolo o výhre jasné, zvlášť, keď na začiatku druhej tretiny Indrašis tečoval strelu Cibulskisa a znížil na 2:3. Lotyši posilnení kontaktným gólom ožili a Rybár musel viackrát hasiť nebezpečenstvo. V 45. min nedovolil skórovať dorážajúcemu Jeisejevsovi. V 50. min vrátil pokoj na slovenské hokejky Zuzin, ktorý sa osamotený pred bránkou presadil po prihrávke Kelemena od zadného mantinelu - 4:2. Následne mohol zvýšiť Takáč, jeho pokus zneškodnil Kalninš betónom a vzápätí po Jurčovej strele zazvonila žŕdka na lotyšskej bránke. Lotyši v závere odvolali brankára a skúsili to v šestici, no zdramatizovať zápas sa im už nepodarilo. Naopak Jurčo v záverečnej sekunde ešte skóroval do prázdnej bránky a spečatil výsledok na konečných 5:2.

Tabuľka C-skupiny:



1. Fínsko 2 2 0 0 0 9:3 6

2. Švédsko 2 2 0 0 0 7:3 6

3. SLOVENSKO 3 1 0 0 2 8:12 3

4. Lotyšsko 3 0 0 0 3 5:11 0