Nedeľa 9.11.2025
Úvodná strana
Denník - Správy
09. novembra 2025
Partizáni v ruskej republike Baškirsko podpálili zariadenia na troch komunikačných vežiach
Štyri ruské vojenské logistické zariadenia zničili členovia odporu proti režimu Vladimira Putina. Ako informuje spravodajský web
9.11.2025 (SITA.sk) - Štyri ruské vojenské logistické zariadenia zničili členovia odporu proti režimu Vladimira Putina. Ako informuje spravodajský web Ukrajinská pravda, uviedlo to v nedeľu ukrajinské vojenské spravodajstvo. Išlo o objekty pri meste Vologda na severozápade Ruska a v Baškirskej republike, ktorá leží južne od Uralu.
Partizáni v Baškirsku podpálili zariadenia na troch komunikačných vežiach a neďaleko Vologdy zničili železničnú reléovú skriňu. Tieto útoky sa podľa obranného spravodajstva Ukrajiny stali v októbri a novembri.
Ukrajinská vojenská spravodajská služba poznamenala, že systematická sabotáž takýchto zariadení výrazne komplikuje logistiku ruskej armády.
