 Zo zahraničia

09. novembra 2025

Partizáni v ruskej republike Baškirsko podpálili zariadenia na troch komunikačných vežiach


Štyri ruské vojenské logistické zariadenia zničili členovia odporu proti režimu Vladimira Putina. Ako informuje spravodajský web



gettyimages 1692481432 676x356 9.11.2025 (SITA.sk) - Štyri ruské vojenské logistické zariadenia zničili členovia odporu proti režimu Vladimira Putina. Ako informuje spravodajský web Ukrajinská pravda, uviedlo to v nedeľu ukrajinské vojenské spravodajstvo. Išlo o objekty pri meste Vologda na severozápade Ruska a v Baškirskej republike, ktorá leží južne od Uralu.


Partizáni v Baškirsku podpálili zariadenia na troch komunikačných vežiach a neďaleko Vologdy zničili železničnú reléovú skriňu. Tieto útoky sa podľa obranného spravodajstva Ukrajiny stali v októbri a novembri.

Ukrajinská vojenská spravodajská služba poznamenala, že systematická sabotáž takýchto zariadení výrazne komplikuje logistiku ruskej armády.


Zdroj: SITA.sk - Partizáni v ruskej republike Baškirsko podpálili zariadenia na troch komunikačných vežiach © SITA Všetky práva vyhradené.

