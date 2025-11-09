Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

09. novembra 2025

Návrh Občianskeho zákonníka predkladá automatický zánik manželstva po tranzícii jedného z manželov


Tagy: diskusná relácia V politike Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) JOJ24 Minister spravodlivosti SR monitor Občiansky zákonník V politike

Návrh Občianskeho zákonníka navrhuje automatický zánik manželstva po tranzícii jedného z manželov, podľa ministra spravodlivosti ...



66f3cfcb31c18938351939 676x451 9.11.2025 (SITA.sk) - Návrh Občianskeho zákonníka navrhuje automatický zánik manželstva po tranzícii jedného z manželov, podľa ministra spravodlivosti nie je možné zachovať ho, lebo by došlo k porušeniu ústavy.


„To v súčasnosti nie je riešené a potom z toho vznikajú ďalšie problémy, napríklad s matrikami," uviedol Boris Susko (Smer-SD) v relácii V politike televízie JOJ24. Zväzok teda zanikne, potom je podľa ministra potrebné vysporiadať vzťahy, napríklad k deťom.

„Ja si ani neviem predstaviť, ako by takéto manželstvo mohlo fungovať ďalej," vyjadril sa na margo zväzkov, v ktorých jeden z manželov prejde zmenou pohlavia. „To, že z toho v praxi vznikajú problémy, treba nejako upraviť," dodal.


Zdroj: SITA.sk - Návrh Občianskeho zákonníka predkladá automatický zánik manželstva po tranzícii jedného z manželov © SITA Všetky práva vyhradené.

