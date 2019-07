Partizánska brigáda Smrť fašizmu mala svoj štáb aj v Balážoch

Ilustračná snímka. Foto: TASR Erika Ďurčová Foto: TASR Erika Ďurčová

Bratislava 9. júla (TASR) - Partizánska brigáda Smrť fašizmu po vypuknutí Slovenského národného povstania sústredila svoju činnosť najmä na okolie Banskej Bystrice, ktorá sa stala centrom partizánskej republiky. Jej štáby sídlili aj v obciach Baláže a Kalište, ktoré museli za pomoc partizánom zaplatiť krutú daň.Na pôsobenie v jednotkách tejto brigády spomína vo svojej výpovedi aj priamy účastník povstania Andrej Smočko. Jeho správa je súčasťou archívu Vojenského historického ústavu. Smočko sa s partizánmi kontaktoval už na Zakarpatskej Ukrajine v oblasti Berehova. Neskôr z oblasti Zemplína, napokon prešiel cez Poľsko až na stredné Slovensko.V správe konštatuje, že ich bojová skupina mala na jar 1945 dovedna 914 členov. Najväčšiu časť tvorili Slováci, ale boli v nej aj niekdajší občania Československa, ktorí sa po Mníchovskom diktáte ocitli na území Maďarska a postupne prechádzali na stranu partizánov. Prudké boje zviedli partizánske jednotky v Španej doline, pri obciach Baláže, Kalište, Priechod a Podkonice, kde utrpeli značné straty. Front sa vo februári 1945 postupne približoval a nemecko-maďarské jednotky chceli partizánov obkľúčiť a zničiť.“ spomína vo svojej výpovedi Smočko. Dodáva, že počas ich pôsobenia ukoristili 380 koní, 180 vozov, dve nákladné autá, 66 guľometov, viac ako 148 samopalov, 689 pušiek a muníciu. On sám bol vraj pri vyhodení mosta v Heľpe.Odbojová jednotka s názvom Smrť fašizmu pôsobila najprv ako pomerne malý partizánsky oddiel, ktorý sa skladal z približne 25 mužov. Na územie Slovenska ich vysadili sovietske lietadlá. Keď sa presunuli do oblasti Banskej Bystrice, v týchto miestach už pôsobil partizánsky oddiel s rovnakým názvom. Úlohou výsadkárov bolo rozšíriť svoje rady a vykonávať diverznú činnosť na povstaleckom území.Po nábore mužov a spojení sa s viacerými oddielmi pod velením majora Volkova a majora Morozova sa počty partizánov výrazne rozšírili a brigáda rozvíjala svoju činnosť najmä v obciach medzi Banskou Bystricou a Ružomberkom. Centrom troch partizánskych štábov bola obec Baláže.Partizáni spojených oddielov spoločnými silami podnikli veľa úspešných akcií proti nemeckej armáde a bránili prechodu fašistických jednotiek na uvedenom území až do marca 1945, kedy sa Nemcom podarilo obsadiť Španiu Dolinu, Kalište a Staré Hory. Brigáda sa musela stiahnuť a koncom marca 1945 sa na slovenskom území pripojila k jednotkám Červenej armády.