Partizánske plánuje v budúcom roku hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom

Partizánske. Foto: TASR/ Pavol Remiaš Foto: TASR/ Pavol Remiaš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Partizánske 11. decembra (TASR) - Mesto Partizánske plánuje budúci rok hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom vo výške 20,10 milióna eur. Mesto plánuje v budúcom roku viac šetriť, čím chce čiastočne vykryť zvýšené výdavky súvisiace s novou legislatívou. Návrh rozpočtu na rok 2020 schválili na svojom rokovaní v utorok (10. 12.) tamojší mestskí poslanci.Celkové príjmy mesta by mali v budúcom roku dosiahnuť 20.106.359,95 eura, výdavky si naplánovalo mesto v rovnakej výške.Mesto budúci rok počíta s príjmom podielových daní vo výške približne 8,75 milióna eur.uviedla prednostka Mestského úradu v Partizánskom Dáša Jakubíková.Rozpočet mesta podľa nej na druhej strane počíta so zvýšenými výdavkami, ktoré sa týkajú zimnej údržby chodníkov, obedov zadarmo či zvyšovania platov v zmysle vyššej kolektívnej zmluvy. Radnica ich vyčíslila na sumu vo výške viac ako 1,3 milióna eur, čo zvýšenie podielových daní nepokryje. "vysvetlila Jakubíková.Mesto pristúpilo k redukcii grantových schém, ako i podpory jednotlivým právnickým osobám. "doplnil primátor Jozef Božik.Radnica plánuje v budúcom roku investície vo výške približne 2,059 milióna eur, financovať ich chce z vlastných zdrojov, rezervného fondu a dotácií. Okrem iného počíta so zlepšením energetickej hospodárnosti základných škôl (ZŠ) Malinovského a Radovana Kaufmana, revitalizáciou vnútrobloku na sídlisku Luhy I, výstavbou chodníkov vo Veľkých Bieliciach a Návojovciach či rekonštrukciou ľadovej plochy v hokejovej hale. Väčšina mestských častí bude mať na svoje investície vyčlenených v lokálnom rozpočte 20.000 eur, Návojovce a Malé Bielice 10.000 eur.