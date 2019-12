Rybníček: Rozpočet je konzervatívny, rozvoj Trenčína bude pokračovať

Trenčiansky primátor Richard Rybníček, archívna snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Trenčín 11. decembra (TASR) – Rozpočet Trenčína na rok 2020 je zodpovedný, konzervatívny je v tom, že aj naďalej znižuje dlh mesta. Aj vďaka prostriedkom z eurofondov je však naďalej rozvojový. Po schválení rozpočtu mesta to v stredu povedal trenčiansky primátor Richard Rybníček.doplnil Rybníček.Rizikový je podľa neho v otázke vývoja podielových daní. „pripomenul primátor.Z kapitálových výdavkov pôjde podľa neho v budúcom roku najväčšia suma do zveľaďovania verejných priestorov. Viac ako pol milióna eur pôjde do revitalizácie starého námestia na Sihoti.“ zdôraznil Rybníček s tým, že zostavovanie rozpočtu nebolo jednoduché najmä pre nepopulárne zvyšovanie daní a poplatkov.dodal.Za rozpočet zahlasovali všetci poslanci s výnimkou Ladislava Matejku, ktorý sa pri hlasovaní zdržal. Nesúhlasí s takým razantným zvyšovaním daní a obáva sa, že niektoré naplánované investičné akcie sa nezrealizujú.zdôraznil Matejka.Mesto Trenčín bude v budúcom roku hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom vo výške viac ako 62,15 milióna eur. Návrh rozpočtu schválilo v stredu trenčianske mestské zastupiteľstvo.