Partizánske začalo s búraním bytovky na Nábrežnej ulici

Začiatok búracích prác v bytovom dome č. 206 na Nábrežnej ulici, 30. júla 2018 v Partizánskom. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Partizánske 30. júla (TASR)- V Partizánskom začali v pondelok s búraním bytového domu na Nábrežnej 206. Dom, v ktorom žili prevažne sociálne slabší obyvatelia, sa samospráva rozhodla asanovať pre jeho zlý technický stav.skonštatoval primátor mesta Jozef Božik.Tak bytový dom 207, ktorý dalo mesto zbúrať v roku 2015, ako aj dom 206 podľa neho javili znakybytov, to znamená bytov, ktoré sú nepoužiteľné, zdevastované.doplnil.Obyvateľov bytového domu mesto deložovalo, väčšina občanov podľa informácií primátora odišla za hranice mesta, niektorí si súkromne prenajali byty. Božik odmietol, že by išlo o presúvanie problémov na iné samosprávy.ozrejmil.Kým jeden z oslovených miestnych obyvateľov z vedľajšieho domu, ktorý sa snažia nájomníci svojpomocne opravovať, búranie stavby podľa svojich slov vítal, druhý ho odmietol:Priznal, že problémy na Nábrežnej ulici sú, pričom by k situácii mohla dopomôcť integrácia nájomníkov z Nábrežnej ulice do ostatných častí mesta. Obdobne sa vyjadril aj jeho sused.Mesto doposiaľ deložovalo 165 domácností, z toho asi 106 bolo minoritných. Okrem pravidla trikrát a dosť sa situáciu v komunite samospráva snaží riešiť v komunitnom centre, cez terénne sociálne pracovníčky, miestnu občiansku poriadkovú službu či modernizáciu škôl, aby sa tam mohli deti z minority plne integrovať.dodal Božik.