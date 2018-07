Zdravotníctvo prišlo za dva roky o vyše 200 mil. eur, tvrdia analytici

Ilustračné foto. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Bratislava 30. júla (TASR) – Uplatňovanie princípov sociálnej politiky v slovenskom zdravotníctve si za posledné dva roky vyžiadalo výpadok zdrojov vo výške 208 až 218 miliónov eur. Vyplýva to z analýzy Inštitútu zdravotnej politiky (IZP).IZP identifikoval tri významné legislatívne opatrenia poskytujúce určitú formu finančnej úľavy pre osoby so sociálnym znevýhodnením pri platení zdravotných odvodov, prípadne kompenzovanie znevýhodnenia zo zdrojov verejného zdravotného poistenia (VZP).Vládni analytici pripomenuli, že nižšie odvody pre zdravotne ťažko postihnuté osoby (ZŤP) len vlani predstavovali 72 miliónov eur s rastúcim trendom. V prípade jeho pokračovania by za najbližších päť rokov predstavoval výpadok 511 miliónov eur.Výpadok spôsobila aj odvodová odpočítateľná položka. Išlo o opatrenie na znižovanie odvodového zaťaženia pre najmenej zarábajúcich zamestnancov a ich zamestnávateľov.uviedol inštitút. Predpokladá, že mierne zníženie výpadku vo výške príjmov VZP môže nastať pri zmene podmienok uplatnenia odvodovej odpočítateľnej položky od roku 2018.Jedným z princípov solidarity v zdravotníctve je aj ochranný limit na doplatky. Suma, ktorú zdravotné poisťovne vrátili poistencom za lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky, držiteľom ZŤP, starobným dôchodcom a deťom do dovŕšenia šiestich rokov po úprave podmienok k 1. januáru 2018 predstavovala už v prvom kvartáli viac ako stopercentný nárast vrátených doplatkov.uzatvára analýza inštitútu.