Partizánsky oddiel Vpred vytvorili bieloruskí partizáni

Pomník Partizána, ktorý je pri príchode do obce Sklabiňa. V horách neďaleko tejto obce sa z oddielu bieloruských výsadkárov sformoval partizánsky oddiel Vpred. 23. júna 1957. Foto: Archív TASR, F. Kocian Foto: Archív TASR, F. Kocian

Bratislava 11. júla (TASR) - Stovky zajatcov z radov vojakov nemeckej a maďarskej armády, ktorí bojovali proti partizánom na Slovensku, padli do zajatia rotám partizánskeho oddielu Vpred, ktorý začiatkom roka 1945 operoval na sever od povstaleckej Banskej Bystrice. Na toto obdobie vo svojej výpovedi spomína aj veliteľ jednej z prepadových jednotiek František Palovský.uvádza Palovský v dokumente z archívu Vojenského historického ústavu v Bratislave.Dodáva, že ich bojové jednotky počas pôsobenia prepadli 30 – 35 nemeckých vojenských transportov, z ktorých časť vyhodili do povetria a zlikvidovali desiatky príslušníkov nemeckých jednotiek.Základ partizánskeho oddielu Vpred tvorili ôsmi bývalí príslušníci bieloruského partizánskeho oddielu Raketa, ktorí boli vysadení v noci z 28. na 29. augusta 1944 v priestore obce Sklabiňa. Výsadku velil podplukovník Michail Osipov, ktorého nazývali aj Morskoj.Neskôr boli zaradení k štábu 1. československej partizánskej brigády M. R. Štefánika. Následne odtiaľ prešli do obce Zázrivá na Orave. Spočiatku mal oddiel asi 60 príslušníkov, neskôr, predovšetkým počas pôsobenia v okolí obce Kalište, počet vzrástol na 300 členov.Jednotka vyvíjala obrannú činnosť najmä v okolí Korytnice, Donovál, Kališťe Bully – Donovaly – Kalište – Bully. Rovnako organizovali prepady nemeckých i maďarských jednotiek, pričom zajali desiatky príslušníkov nepriateľských jednotiek.Okrem toho plnili zvláštne úlohy Hlavného Ukrajinského partizánskeho štábu v Kyjeve, zamerané predovšetkým na diverznú činnosť v blízkosti železničných tratí.Neskôr v polovici marca 1945 sa oddiel pri silných útokoch nemeckého vojska stiahol zo svojich pozícií a 23. marca 1945 pri Mýte pod Ďumbierom prešiel na oslobodené územie.