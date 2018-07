Partner Britky otrávenej látkou typu novičok žiada spravodlivosť

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 30. júla (TASR) - Pohreb Britky Dawn Sturgessovej, ktorá 8. júla zomrela na otravu nervovoparalytickou látkou typu novičok, budú v pondelok sprevádzať mimoriadne opatrenia. Informovala o tom britská televízia Sky News.Anglický úrad verejného zdravia a pohrebná služba prijali celý rad opatrení, ktoré by mali ochrániť smútočných hostí pred kontaktom s otravnou látkou.Ako spresnila Sky News, rakva s telom Sturgessovej sa už nachádza v krematóriu v Salisbury, kde sa uskutočnia obrady. Rakva zostane pred obradom otvorená 15 minút a prístup k nej budú mať len príbuzní, aby sa so zosnulou pred kremáciou tela rozlúčili. Vikár diecézy Salisbury, Philip Bromiley, spresnil, že obrad bude bez prenášania truhly.Sturgessovej druh Charlie Rowley, ktorý bol tiež vystavený účinkom novička, pre Sky News v súvislosti s prípravami na pohreb uviedol, žeVyjadril tiež nádej, že posledná rozlúčka s Dawn Sturgessovou mu pomôže zotaviť sa z otravy. Uviedol, že jea že prioritou preňho je domôcť sa spravodlivosti po priateľkinej smrti.Štyridsaťštyriročná Dawn Sturgessová, matka troch detí, zomrela 8. júla v okresnej nemocnici v meste Salisbury, kde sa novičkom v marci otrávili bývalý ruský agent Sergej Skripaľ a jeho dcéra Julija.Sturgessovú hospitalizovali spolu s jej 45-ročným partnerom Charliem Rowleym v rozpätí niekoľkých hodín v sobotu 30. júna, keď ich našli v bezvedomí v ich dome v Amesbury. Vedci v britskom chemickom laboratóriu Porton Down neskôr potvrdili, že pár bol vystavený látke zo skupiny novičok.Rowley pre Sky News povedal, že si spomína, ako partnerke podal nenačatú fľaštičku obsahujúcu smrtiacu nervovú látku, o ktorej si myslel, že je to parfum. Sturgessová si z nej vzápätí strekla na zápästia. Rowley si nepamätá, kde našiel škatuľku s parfumom, ale dodal, žeRowley bol pôsobeniu otravnej látky vystavený tiež, dlhší čas bol v kóme a jeho stav bol kritický.