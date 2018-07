Petriho miska v rýchlovlaku spôsobila veľký zásah polície a hasičov

Petriho misky, archívna snímka. Foto: TASR/K. S. Suslick. Foto: TASR/K. S. Suslick.

Berlín 30. júla (TASR) - Rozsiahly zásah polície a hasičov vyvolal v nedeľu nález podozrivého predmetu v jednom z nemeckých rýchlovlakov Intercity-Express (ICE). Súpravu smerujúcu z Würzburgu do Frankfurtu nad Mohanom museli po zastavení na hlavnej stanici v Aschaffenburgu opustiť všetci cestujúci, na čo bol predmet odstránený zabezpečnostných opatrení, uviedla v pondelok tlačová agentúra DPA.Podľa vyjadrení polície išlo o tzv. Petriho misku, čo je plochá sklenená nádoba využívaná napríklad pri kultivácii mikroorganizmov. Hlásenie o prítomnosti takejto nádoby s neidentifikovateľnou látkou v idúcom vlaku prišlo v neskorých popoludňajších hodinách od cestujúceho, ktorý ju objavil.Bezprostredne nebolo známe, že by mal niekto po vystúpení z vlaku zdravotné ťažkosti. Z merania kvality vnútorného vzduchu takisto nevyplynulo nič nezvyčajné.Vlak, z ktorého vyradili daný vozeň, mohol pokračovať v jazde po zhruba dvoch hodinách. Nájdenú látku majú preskúmať v laboratóriu, vyšetrovatelia však nepredpokladajú, že by bola nebezpečná, uviedla DPA s odvolaním sa na policajného hovorcu.