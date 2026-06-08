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08. júna 2026
Pašinjan smeruje k víťazstvu vo voľbách, chce pokračovať v približovaní Arménska k Západu
Predbežné výsledky parlamentných volieb v Arménsku naznačujú víťazstvo strany premiéra Nikola Pašinjana. Hlasovanie sa nieslo v znamení sporov o zahraničnopolitické smerovanie krajiny, obvinení z ruského ...
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8.6.2026 (SITA.sk) - Predbežné výsledky parlamentných volieb v Arménsku naznačujú víťazstvo strany premiéra Nikola Pašinjana. Hlasovanie sa nieslo v znamení sporov o zahraničnopolitické smerovanie krajiny, obvinení z ruského zasahovania a diskusií o budúcich vzťahoch s Európskou úniou.
Strana Občianska zmluva arménskeho premiéra Nikola Pašinjana vedie podľa priebežných výsledkov parlamentných volieb pred opozíciou. Po sčítaní hlasov z 32,2 percenta volebných okrskov získala 51,2 percenta hlasov, zatiaľ čo aliancia Silné Arménsko podnikateľa Samvela Karapeťjana dosiahla 23 percent. Vyplýva to z údajov ústrednej volebnej komisie.
Do parlamentu by sa podľa predbežných výsledkov dostali aj aliancia Arménsko bývalého prezidenta Roberta Kočarjana s podporou 9,9 percenta hlasov a strana Prosperujúce Arménsko, ktorá získala 4,1 percenta. Volebná účasť dosiahla 59 percent.
Pašinjan označil výsledok za „historické víťazstvo, ktoré zabezpečí večnosť a rozvoj Arménska“. Zároveň prisľúbil pokračovanie kurzu zbližovania so Západom, no zároveň aj rozvoj vzťahov s Ruskom. Podľa jeho slov arménski voliči podporili regionálnu prosperitu a spoluprácu a dodal tiež, že krajina potrebuje „inštitucionalizovať mier medzi Arménskom a Azerbajdžanom“.
Voľby sa konali v čase pretrvávajúceho napätia po konflikte o Náhorný Karabach, ktorý sa skončil v roku 2023 azerbajdžanským prevzatím kontroly nad regiónom. Pašinjan prezentoval hlasovanie ako voľbu medzi trvalým mierom s Azerbajdžanom a rizikom návratu vojenského konfliktu. Zároveň sa snaží znížiť závislosť Arménska od Moskvy, ktorú kritizoval za nedostatočnú podporu počas karabašskej krízy.
Kampaň sprevádzali obvinenia z ruského zasahovania do vnútropolitického diania. Analytici upozorňovali na dezinformačné kampane, hackerské aktivity a proruské naratívy vykresľujúce spoluprácu so Západom ako hrozbu. Arménske úrady tiež varovali pred propagandou financovanou „nepriateľmi slobody“, zatiaľ čo Rusko v predvolebnom období zakázalo dovoz viacerých arménskych produktov.
Opozícia obvinila vládu z volebných nezrovnalostí a represívnych krokov voči svojim podporovateľom. Vyšetrovací výbor oznámil otvorenie 59 trestných konaní pre podozrenia z porušovania volebných pravidiel vrátane viacnásobného hlasovania. Zadržaných bolo deväť osôb. Hlavný opozičný kandidát Karapeťjan odmietol tvrdenia, že by Arménsko vrátil do ruskej sféry vplyvu, no zároveň varoval pred podľa neho „bezhlavým ponáhľaním sa“ krajiny smerom na Západ.
Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová v pondelok uviedla, že Arméni podľa všetkého hlasovali za svoju „európsku budúcnosť“. „Hlasy sa sčítavajú, ale zdá sa, že arménsky ľud si teraz, hoci je pod silným ruským tlakom, vybral európsku budúcnosť, čo je dobrá vec. Samozrejme, tým myslím, že sa im snažíme čo najviac pomôcť, takže nech sa im darí v ich budúcich reformách,“ povedala Kallasová.
Zdroj: SITA.sk - Pašinjan smeruje k víťazstvu vo voľbách, chce pokračovať v približovaní Arménska k Západu © SITA Všetky práva vyhradené.
Strana Občianska zmluva arménskeho premiéra Nikola Pašinjana vedie podľa priebežných výsledkov parlamentných volieb pred opozíciou. Po sčítaní hlasov z 32,2 percenta volebných okrskov získala 51,2 percenta hlasov, zatiaľ čo aliancia Silné Arménsko podnikateľa Samvela Karapeťjana dosiahla 23 percent. Vyplýva to z údajov ústrednej volebnej komisie.
Do parlamentu by sa podľa predbežných výsledkov dostali aj aliancia Arménsko bývalého prezidenta Roberta Kočarjana s podporou 9,9 percenta hlasov a strana Prosperujúce Arménsko, ktorá získala 4,1 percenta. Volebná účasť dosiahla 59 percent.
Historické víťazstvo
Pašinjan označil výsledok za „historické víťazstvo, ktoré zabezpečí večnosť a rozvoj Arménska“. Zároveň prisľúbil pokračovanie kurzu zbližovania so Západom, no zároveň aj rozvoj vzťahov s Ruskom. Podľa jeho slov arménski voliči podporili regionálnu prosperitu a spoluprácu a dodal tiež, že krajina potrebuje „inštitucionalizovať mier medzi Arménskom a Azerbajdžanom“.
Voľby sa konali v čase pretrvávajúceho napätia po konflikte o Náhorný Karabach, ktorý sa skončil v roku 2023 azerbajdžanským prevzatím kontroly nad regiónom. Pašinjan prezentoval hlasovanie ako voľbu medzi trvalým mierom s Azerbajdžanom a rizikom návratu vojenského konfliktu. Zároveň sa snaží znížiť závislosť Arménska od Moskvy, ktorú kritizoval za nedostatočnú podporu počas karabašskej krízy.
Ruské zasahovanie
Kampaň sprevádzali obvinenia z ruského zasahovania do vnútropolitického diania. Analytici upozorňovali na dezinformačné kampane, hackerské aktivity a proruské naratívy vykresľujúce spoluprácu so Západom ako hrozbu. Arménske úrady tiež varovali pred propagandou financovanou „nepriateľmi slobody“, zatiaľ čo Rusko v predvolebnom období zakázalo dovoz viacerých arménskych produktov.
Opozícia obvinila vládu z volebných nezrovnalostí a represívnych krokov voči svojim podporovateľom. Vyšetrovací výbor oznámil otvorenie 59 trestných konaní pre podozrenia z porušovania volebných pravidiel vrátane viacnásobného hlasovania. Zadržaných bolo deväť osôb. Hlavný opozičný kandidát Karapeťjan odmietol tvrdenia, že by Arménsko vrátil do ruskej sféry vplyvu, no zároveň varoval pred podľa neho „bezhlavým ponáhľaním sa“ krajiny smerom na Západ.
Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová v pondelok uviedla, že Arméni podľa všetkého hlasovali za svoju „európsku budúcnosť“. „Hlasy sa sčítavajú, ale zdá sa, že arménsky ľud si teraz, hoci je pod silným ruským tlakom, vybral európsku budúcnosť, čo je dobrá vec. Samozrejme, tým myslím, že sa im snažíme čo najviac pomôcť, takže nech sa im darí v ich budúcich reformách,“ povedala Kallasová.
Zdroj: SITA.sk - Pašinjan smeruje k víťazstvu vo voľbách, chce pokračovať v približovaní Arménska k Západu © SITA Všetky práva vyhradené.
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