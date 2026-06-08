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08. júna 2026
Progresívci sú stále na prvej priečke, Smer s Hlasom si však výrazne polepšili a Matovič ostáva kľúčovým hráčom
Opozičné strany by museli spojiť sily s Hnutím Slovensko, s ktorým by získali 85 mandátov. Ak by sa voľby do parlamentu konali na ...
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8.6.2026 (SITA.sk) - Opozičné strany by museli spojiť sily s Hnutím Slovensko, s ktorým by získali 85 mandátov.
Ak by sa voľby do parlamentu konali na začiatku júna, opäť by zvíťazili progresívci. Progresívne Slovensko by volilo 18,58 percenta voličov. Na druhom mieste skončila strana Smer-SD s podporou 17,03 percenta.
Za Smerom s väčším odstupom skončilo hnutie Republika, ktoré by volilo 10,97 percenta opýtaných. Vyplynulo to z najnovšieho prieskumu agentúry SCIO, ktorý prebiehal od 1. do 4. júna na vzorke 1 023 respondentov.
Do parlamentu by sa ďalej dostalo aj Hnutie Slovensko (9,55 %), strana Hlas-SD (8 %), strana Sloboda a Solidarita (7,48 %), Kresťanskodemokratické hnutie (6,19 %) a tiež Demokrati, ktorí by získali 6,06 percenta voličských hlasov.
Cez brány parlamentu by sa nedostalo hnutie Sme rodina (3,87 %), Maďarská aliancia (3,61 %) ani koaličná Slovenská národná strana (3,48 %). Ostatné politické subjekty majú v prieskume pod dve percentá.
Do Národnej rady SR by sa tak dostalo spolu osem politických strán. Progresívci by získali najviac mandátov - 33. Smer-SD by mal 31 poslancov, hnutie Republika 20 a Hnutie Slovensko 17. Koaličná strana Hlas-SD by obsadila 14 kresiel, Sloboda a Solidarita 13 a kresťanskí demokrati a Demokrati by získali zhodne po 11 mandátov.
Opozícia v zložení Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie a Demokrati majú síce so 68 mandátmi navrch, no na zostavenie väčšiny by to nestačilo. Opozičné strany by museli spojiť sily s Hnutím Slovensko, s ktorým by získali 85 mandátov.
Hlavný analytik agentúry SCIO Martin Klus priblížil, že Smer-SD a Hlas-SD si oproti májovému prieskumu výrazne polepšili. Obe strany približne o 1,5 percentuálneho bodu. Hlas-SD sa od novembra 2025 prvýkrát dostal na hranicu ôsmich percent.
"Stále je to však výrazne menej, ako by potrebovali na pokračovanie vo vládnutí, a to aj s perspektívnym koaličným partnerom, hnutím Republika," uzavrel analytik.
Zdroj: SITA.sk - Progresívci sú stále na prvej priečke, Smer s Hlasom si však výrazne polepšili a Matovič ostáva kľúčovým hráčom © SITA Všetky práva vyhradené.
Ak by sa voľby do parlamentu konali na začiatku júna, opäť by zvíťazili progresívci. Progresívne Slovensko by volilo 18,58 percenta voličov. Na druhom mieste skončila strana Smer-SD s podporou 17,03 percenta.
Za Smerom s väčším odstupom skončilo hnutie Republika, ktoré by volilo 10,97 percenta opýtaných. Vyplynulo to z najnovšieho prieskumu agentúry SCIO, ktorý prebiehal od 1. do 4. júna na vzorke 1 023 respondentov.
Do parlamentu by sa dostalo osem strán
Do parlamentu by sa ďalej dostalo aj Hnutie Slovensko (9,55 %), strana Hlas-SD (8 %), strana Sloboda a Solidarita (7,48 %), Kresťanskodemokratické hnutie (6,19 %) a tiež Demokrati, ktorí by získali 6,06 percenta voličských hlasov.
Cez brány parlamentu by sa nedostalo hnutie Sme rodina (3,87 %), Maďarská aliancia (3,61 %) ani koaličná Slovenská národná strana (3,48 %). Ostatné politické subjekty majú v prieskume pod dve percentá.
Do Národnej rady SR by sa tak dostalo spolu osem politických strán. Progresívci by získali najviac mandátov - 33. Smer-SD by mal 31 poslancov, hnutie Republika 20 a Hnutie Slovensko 17. Koaličná strana Hlas-SD by obsadila 14 kresiel, Sloboda a Solidarita 13 a kresťanskí demokrati a Demokrati by získali zhodne po 11 mandátov.
Opozícia potrebuje Matoviča
Opozícia v zložení Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie a Demokrati majú síce so 68 mandátmi navrch, no na zostavenie väčšiny by to nestačilo. Opozičné strany by museli spojiť sily s Hnutím Slovensko, s ktorým by získali 85 mandátov.
Hlavný analytik agentúry SCIO Martin Klus priblížil, že Smer-SD a Hlas-SD si oproti májovému prieskumu výrazne polepšili. Obe strany približne o 1,5 percentuálneho bodu. Hlas-SD sa od novembra 2025 prvýkrát dostal na hranicu ôsmich percent.
"Stále je to však výrazne menej, ako by potrebovali na pokračovanie vo vládnutí, a to aj s perspektívnym koaličným partnerom, hnutím Republika," uzavrel analytik.
Zdroj: SITA.sk - Progresívci sú stále na prvej priečke, Smer s Hlasom si však výrazne polepšili a Matovič ostáva kľúčovým hráčom © SITA Všetky práva vyhradené.
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