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 24hod.sk    Šport

28. septembra 2026

Pastrňák nie je Chára, ale bude jeho nástupca. Šiesty Čech, ktorý sa stal kapitánom tímu v NHL



David Pastrňák bude nosiť kapitánske "C" v tíme Boston Bruins. Jeho predchodcami boli Jaromír Jágr, Milan Hejduk, Patrik Eliáš, ale aj Robert Holík a Radko Gudas. David Pastrňák sa stal ...



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bruins_sabres_hockey_61443 676x451 28.9.2026 (SITA.sk) - David Pastrňák bude nosiť kapitánske "C" v tíme Boston Bruins.


Jeho predchodcami boli Jaromír Jágr, Milan Hejduk, Patrik Eliáš, ale aj Robert Holík a Radko Gudas.

David Pastrňák sa stal 28. kapitánom v histórii klubu Boston Bruins a zároveň šiestym Čechom, ktorý v NHL nosí na drese vysoko cenené písmeno "C".

Vždy bol úprimný


Tento významný míľnik sprevádzajú pasáže z Pastrňákovej prvej tlačovej konferencie v novej pozícii, ktorej dominovala jeho úprimnosť a ostrovtip.

"Vždy som bol úprimný. Nemám v úmysle to meniť. Som rád, ako som bol takto vychovaný," uviedol 30-ročný útočník, cituje ho web iSport.blesk.cz.

https://www.instagram.com/p/Ddy3ywcxIRS

Chce, aby mama bola hrdá


Pri otázke na reakciu svojej mamy Pastrňák vtipne poznamenal, že jej o novinke ešte nepovedal a očakáva, že naňho bude kričať. "Každopádne chcem, aby mama bola na mňa hrdá. Stále zostanem sám sebou. Nezmení ma to, že som kapitán," dodal.

Boston Bruins novú kapitánsku voľbu predstavili aj pôsobivým videom, v ktorom sa objavili všetci predchodcovia Pastrňáka s "C" na drese. Pastrňák mal v tíme šťastie pracovať po boku skvelých lídrov ako Patrice Bergeron, Zdeno Chára a Brad Marchand.

Nebude nikoho kopírovať


Český útočník priznal, že sa inšpiruje ich prístupom, avšak nechce ich kopírovať. Pastrňák začne v Bostone už trinástu sezónu, v žiadnom inom klube NHL nehral. Jeho strelecká úspešnosť a celková produktivita vzbudzujú obdiv: v 833 zápasoch si pripísal 933 bodov, z toho 420 gólov.

"Každý z nich bol iný, človek si však musí nájsť vlastný štýl. Nefunguje, keď sa snažíte byť niekým iným, ani v bežnom živote. Som pripravený na túto výzvu," dodal Pastrňák.

Nie je Chára ani Bergeron


Hlavný tréner Bostonu Marco Sturm o novom kapitánovi povedal: "David určite nie je Chára ani Bergeron, čo je úplne v poriadku. Je to iný druh lídra, veľmi pozitívny, s úsmevom na tvári a otvorený. Prídu aj náročné zápasy, no verím, že superhviezdy dokážu prejsť cez zlé chvíle lepšie ako ostatní a David je jednoznačne takýto hráč."



Zdroj: SITA.sk - Pastrňák nie je Chára, ale bude jeho nástupca. Šiesty Čech, ktorý sa stal kapitánom tímu v NHL © SITA Všetky práva vyhradené.

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