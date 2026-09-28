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28. septembra 2026
Poprad ustál šesťsekundový úder Slovana. Tím je zatiaľ emočne silný, povedal tréner Čihák
Tagy: Tipsport liga 2026/2027
Poprad odpovedal na predchádzajúcu prehru 3:6 v Košiciach a v piatich doterajších zápasoch novej sezóny získal tri víťazstvá. Hokejisti HK Poprad ukázali pri nedeľňajšom víťazstve 5:4 po ...
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28.9.2026 (SITA.sk) - Poprad odpovedal na predchádzajúcu prehru 3:6 v Košiciach a v piatich doterajších zápasoch novej sezóny získal tri víťazstvá.
Hokejisti HK Poprad ukázali pri nedeľňajšom víťazstve 5:4 po predĺžení nad HC Slovan Bratislava psychickú odolnosť. V tretej tretine inkasovali dva góly v priebehu iba šiestich sekúnd a stratili vedenie, napriek tomu dokázali vyrovnať a napokon rozhodli v presilovej hre v predĺžení.
Tréner Popradu Ladislav Čihák po zápase vyzdvihol najmä reakciu svojho mužstva na nepríjemný obrat Slovana. „Bol to krásny zápas z oboch strán a my sme boli šťastnejší. Skvelá domáca kulisa, ľudia nás hnali a myslím si, že aj vďaka nim sme vyhrali. Tím je zatiaľ emočne silný,“ povedal Čihák pre oficiálny klubový web HK Poprad.
Domáci otvorili skóre v 7. minúte zásluhou Adama Dvořáka. Samuel Buček však 15 sekúnd pred koncom prvej tretiny využil presilovú hru a vyrovnal. Po bezgólovej druhej časti poslal Poprad v 43. minúte opäť do vedenia Markus Suchý. Potom však prišla mimoriadna šesťsekundová pasáž Slovana. Najskôr vyrovnal Ryan O'Connor a prakticky okamžite po ďalšom vhadzovaní pridal svoj druhý gól Buček.
Čihák po bleskovom obrate súpera reagoval oddychovým časom. „Po dvoch góloch Slovana na 2:3 som to chcel oddychovým časom upokojiť, trošku tomu dať pauzu. Darilo sa nám pokračovať v našej hre a to ma teší,“ vysvetlil český tréner Popradu.
Domáci následne zásluhou Adama Cracknella vyrovnali na 3:3. Slovan sa ešte raz dostal do vedenia po góle Rydera Korczaka, no ani tretíkrát v zápase náskok neudržal. Necelých šesť minút pred koncom riadneho hracieho času poslal duel do predĺženia Jakub Urbánek. Rozhodujúci moment prišiel až v jeho závere. Po vylúčení na strane Slovana dostal Poprad možnosť presilovej hry a Peter Bjalončík 15 sekúnd pred koncom predĺženia rozhodol o druhom bode pre domácich.
„Slovan má dobrých hráčov na oslabenia aj na buly, dobre to čítajú a je náročné to prekonať. Mali sme tam v presilovkách dobré momenty, verím, že nás to iba posunie,“ dodal Čihák.
Slovan pritom počas stretnutia zvládol päť oslabení. Osudným sa mu stalo až šieste. „Bol to dobrý výkon mužstva. Bolo to trošku otvorené z obidvoch strán, hore - dole, a priklonilo sa to na stranu súpera v predĺžení. Chalani hrali výborne v oslabení, mali sme ich šesť, žiaľ, to posledné sa nám už nepodarilo ubrániť, ale taký je hokej a ideme ďalej,“ zhodnotil asistent trénera Slovana Tomáš Surový.
Jedným z hlavných strojcov popradského víťazstva bol Adam Dvořák. Český útočník otvoril skóre a pridal dve asistencie, vrátane prihrávky na Bjalončíkov víťazný gól. Za najlepšieho hráča Slovana vyhlásili dvojgólového Bučeka. Poprad tak odpovedal na predchádzajúcu prehru 3:6 v Košiciach a v piatich doterajších zápasoch novej sezóny získal tri víťazstvá. Slovan si spod Tatier odviezol jeden bod.
Zdroj: SITA.sk - Poprad ustál šesťsekundový úder Slovana. Tím je zatiaľ emočne silný, povedal tréner Čihák © SITA Všetky práva vyhradené.
Hokejisti HK Poprad ukázali pri nedeľňajšom víťazstve 5:4 po predĺžení nad HC Slovan Bratislava psychickú odolnosť. V tretej tretine inkasovali dva góly v priebehu iba šiestich sekúnd a stratili vedenie, napriek tomu dokázali vyrovnať a napokon rozhodli v presilovej hre v predĺžení.
Tréner Popradu Ladislav Čihák po zápase vyzdvihol najmä reakciu svojho mužstva na nepríjemný obrat Slovana. „Bol to krásny zápas z oboch strán a my sme boli šťastnejší. Skvelá domáca kulisa, ľudia nás hnali a myslím si, že aj vďaka nim sme vyhrali. Tím je zatiaľ emočne silný,“ povedal Čihák pre oficiálny klubový web HK Poprad.
Domáci otvorili skóre v 7. minúte zásluhou Adama Dvořáka. Samuel Buček však 15 sekúnd pred koncom prvej tretiny využil presilovú hru a vyrovnal. Po bezgólovej druhej časti poslal Poprad v 43. minúte opäť do vedenia Markus Suchý. Potom však prišla mimoriadna šesťsekundová pasáž Slovana. Najskôr vyrovnal Ryan O'Connor a prakticky okamžite po ďalšom vhadzovaní pridal svoj druhý gól Buček.
Čihák po bleskovom obrate súpera reagoval oddychovým časom. „Po dvoch góloch Slovana na 2:3 som to chcel oddychovým časom upokojiť, trošku tomu dať pauzu. Darilo sa nám pokračovať v našej hre a to ma teší,“ vysvetlil český tréner Popradu.
Domáci následne zásluhou Adama Cracknella vyrovnali na 3:3. Slovan sa ešte raz dostal do vedenia po góle Rydera Korczaka, no ani tretíkrát v zápase náskok neudržal. Necelých šesť minút pred koncom riadneho hracieho času poslal duel do predĺženia Jakub Urbánek. Rozhodujúci moment prišiel až v jeho závere. Po vylúčení na strane Slovana dostal Poprad možnosť presilovej hry a Peter Bjalončík 15 sekúnd pred koncom predĺženia rozhodol o druhom bode pre domácich.
„Slovan má dobrých hráčov na oslabenia aj na buly, dobre to čítajú a je náročné to prekonať. Mali sme tam v presilovkách dobré momenty, verím, že nás to iba posunie,“ dodal Čihák.
Slovan pritom počas stretnutia zvládol päť oslabení. Osudným sa mu stalo až šieste. „Bol to dobrý výkon mužstva. Bolo to trošku otvorené z obidvoch strán, hore - dole, a priklonilo sa to na stranu súpera v predĺžení. Chalani hrali výborne v oslabení, mali sme ich šesť, žiaľ, to posledné sa nám už nepodarilo ubrániť, ale taký je hokej a ideme ďalej,“ zhodnotil asistent trénera Slovana Tomáš Surový.
Jedným z hlavných strojcov popradského víťazstva bol Adam Dvořák. Český útočník otvoril skóre a pridal dve asistencie, vrátane prihrávky na Bjalončíkov víťazný gól. Za najlepšieho hráča Slovana vyhlásili dvojgólového Bučeka. Poprad tak odpovedal na predchádzajúcu prehru 3:6 v Košiciach a v piatich doterajších zápasoch novej sezóny získal tri víťazstvá. Slovan si spod Tatier odviezol jeden bod.
Zdroj: SITA.sk - Poprad ustál šesťsekundový úder Slovana. Tím je zatiaľ emočne silný, povedal tréner Čihák © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Tipsport liga 2026/2027
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