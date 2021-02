Pastrňák si zahral pod holým nebom, hviezda Bostonu hetrikom zostrelila Philadelphiu (video)

Tatarov Montreal podľahol Ottawe

Capitals si poradili s New Jersey

22.2.2021 (Webnoviny.sk) - Český hokejový útočník sa hetrikom podieľal na triumfe hráčov Bostonu Bruin s 7:3 nad Philadelphiou Flyers v nedeľňajšom súboji zámorskej NHL na netradičnom mieste - na ploche pod holým nebom na brehu jazera Tahoe v Nevade.Ofenzívna opora "medveďov" otvorila skóre už v 34 sekunde stretnutia, druhý gól pridal Pastrňák v 46. sekunde druhej tretiny a hetrik skompletizoval v 58. minúte. Zaslúžene ho po desiatom hetriku v NHL vyhlásili za prvú hviezdu zápasu. "Bolo to krásne. Hrali sme pod slnkom aj po zotmení, pre mňa osobne to bol skvelý zážitok. Celkovo neopísateľná skúsenosť," cituje Pastrňáka oficiálny web NHL."Letci" v tomto súboji nastúpili bez Joela Farabeeho, Seana Couturiera či Jamesa van Riemsdyka, keďže až šesť hráčov kádra figuruje na tzv. COVID-19 listine. Za Bruins do hry nezasiahol slovenský brankár Jaroslav Halák , prednosť dostal Fín Tuukka Rask a predviedol dovedna 16 úspešných zákrokov.V nedeľu boli v hre aj traja Slováci. Kanadský Montreal v kádri s útočníkom Tomášom Tatarom podľahol domácej Ottawe Senators 2:3 po predĺžení, v extra päťminútovke o tom rozhodol Brady Tkachuk. Slovenský krídelník odohral 10:59 min a prezentoval sa jedným "hitom".Viac dôvodov na radosť mali Zdeno Chára Richard Pánik vo farbách Washingtonu, Capitals si doma poradili s New Jersey Devils 4:3. Slovenský hokejisti však v tomto súboji nebodovali - Chára odohral 18:29 min a pripísal si päť striel na bránku, jednu mínusku a dve trestné minúty, Pánik strávil na ľade 12:18 min.V tíme hostí absolvoval jubilejný tisíci duel v NHL útočník Travis Zajac, pred ním rovnakú métu dosiahlo len 65 hráčov. "Síce sme nevybojovalo taký výsledok, aký som si prial, napriek tomu to bol pre mňa výnimočný okamih, na ktorý nikdy nezabudnem," povedal Zajac po súboji.Všetky zápasy v profilige odohral za "diablov". "Chalani aj klub urobili všetko pre to, aby to bolo pre mňa niečo mimoriadne. A ja si to nesmierne cením." dodal Zajac. V minulosti tisícku vo farbách Devils odohrali aj Ken Daneyko (1283 zápasov), Martin Brodeur (1259) a Patrik Eliáš (1240).