Tabak skončil ako tréner slovenských basketbalistov, prezradil aj dôvod odchodu

Viedol ju v neľahkej dobe

Veľká strata

22.2.2021 (Webnoviny.sk) - Chorvát Žan Tabak priviedol slovenskú mužskú basketbalovú reprezentáciu k postupu z predkvalifikácie do ďalšej fázy bojov o účasť na majstrovstvá sveta v roku 2023 a vzápätí informoval o tom, že už nebude pokračovať pri kormidle národného tímu SR. Päťdesiatročný Chorvát svoje rozhodnutie oznámil hráčom a potom to prezentoval aj na oficiálnom webe Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) . Slovákov viedol spolu dva roky."Moje rozhodnutie sa zrodilo už dávnejšie. Chcel som ale dokončiť túto prácu kvôli ľuďom na Slovensku. Kvôli ich prístupu a obetavosti som počkal až do konca predkvalifikácie. Končím pri reprezentácii z osobných dôvodov. Som rád, že som mohol trénovať Slovensko a pomôcť mu v napredovaní. Chcem sa poďakovať hráčom a celému vedeniu za profesionálny prístup, taktiež SBA za vytvorené podmienky. Ako sa hovorí, nikdy nehovor nikdy. Je možné, že raz sa na lavičku Slovenska ešte vrátim,“ cituje Tabaka web SBA. Jeho zverenci spečatili postup z predkvalifikácie v sobotu triumfom nad domácim výberom Kosova na miniturnaji v Prištine.Generálny sekretár SBA Andrej Kuffa oficiálne poďakovalo Žanovi Tabakovi za odvedenú prácu. "Súhlasil s vedením našej reprezentácie v neľahkej dobe, ale pomohol nám odraziť sa z dna európskeho mužského basketbalu. Verím, že hráči aj členovia realizačného tímu si od neho zobrali len to najlepšie do budúcnosti. V mene celej SBA mu želám veľa úspechov v ďalšej trénerskej kariére,“ povedal Kuffa.Pridal sa k nemu aj manažér reprezentácie Michal Ondruš: "Na jednej strane nie som rád, že Žan Tabak požiadal o ukončenie spolupráce z osobných dôvodov. Na druhej strane sa snažím hľadať pozitíva, ktoré priniesol. V prvom rade sa mu patrí poďakovať za obrovskú profesionalitu a jedinečnú priamosť a otvorenosť, ktorú vniesol do slovenského mužského basketbalu. To je niečo, na čo nie sú všetci v našej republike zvyknutí. Mne sa to ale veľmi páči. Som veľmi rád, že svoje pôsobenie ukončil postupom do ďalšieho kvalifikačného kola. Verím, že si zachováme profesionálny aj priateľský vzťah, ako sme si ho vytvorili v uplynulom období a už teraz sa teším na budúce osobné stretnutia."Jeden z hlavných strojcov slovenského postupu do ďalších bojov o MS Vladimír Brodziansky ako dvojnásobný najlepší basketbalista SR zostal prekvapený. "Kouč však mal na to svoje osobné dôvody. Myslím si, že tomu všetci rozumieme a chápeme jeho dôvody. Určite je to veľká strata. Sme vďační za všetko, čo urobil pre slovenský basketbal. Za to, čo nás naučil a že odviedol veľmi dobrú robotu. Do budúcnosti mu prajem len to najlepšie,“ cituje Brodzianskeho web slovakbasket.sk. A v podobnom duchu zneli reakcie ďalších hráčov z národného tímu.