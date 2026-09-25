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25. septembra 2026

V okolí Jaslovských Bohuníc nastane po komunálnych voľbách značná generačná výmena starostov


Tagy: generačná obmena Jadrová elektráreň Komunálne voľby Komunálne voľby 2026 na Slovensku Starostovia

V Jaslovských Bohuniciach po štyroch volebných obdobiach vo funkcii už nekandiduje starostka Božena Krajčovičová. Jaslovské Bohunice v okrese Trnava a obce v okolí čaká po



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jaslovske bohunice 25.9.2026 (SITA.sk) - V Jaslovských Bohuniciach po štyroch volebných obdobiach vo funkcii už nekandiduje starostka Božena Krajčovičová.


Jaslovské Bohunice v okrese Trnava a obce v okolí čaká po komunálnych voľbách značná výmena v kreslách starostov. Viacerí dlhoroční predstavitelia samospráv z okolia jadrovej elektrárne ohlásili odchod do dôchodku.

V Jaslovských Bohuniciach po štyroch volebných obdobiach vo funkcii už nekandiduje starostka Božena Krajčovičová, rovnaké rozhodnutie urobil aj starosta susedných Malženíc Miroslav Macko. V Pečeňadoch, ktoré majú v katastri časť jaslovskobohunicej jadrovej elektrárne V2, končí po viac ako troch desaťročiach vo funkcii Ladislav Boháčik.

Dôchodkový vek starostov


Ďalej už nebude pokračovať ani dlhoročný starosta Rakovíc Dušan Daloš, v zozname kandidátov pre voľby starostu nie je ani starosta Dechtíc Karol Zachar, ktorý je vo funkcii od roku 2002.

V Maduniciach nebude pokračovať Alena Jelušová, ktorá je starostkou od roku 1990, teda celých 36 rokov, v Červeníku zasa Marián Mihálik. Takmer všetci títo starostovia už majú dôchodkový vek.

Takýto vek nemusí byť prekážkou pre kandidátov, ktorí by chceli vykonávať prácu starostu, pretože zákon určuje ako jednu z podmienok len dolnú hranicu veku kandidáta na starostu, a to 25 rokov.

Prieskum Združenie miest a obcí regiónu


Starosta Chtelnice Ján Horváth kandiduje vo veku 71 rokov, keďže je jediným kandidátom, pozíciu má prakticky istú. V Radošovciach, v tesnom susedstve Jaslovských Bohuníc, kandiduje 67-ročný Miroslav Remenár, ktorý je starostom už od roku 1994.

Z prieskumu Združenia miest a obcí regiónu jadrových elektrární Jaslovské Bohunice, do ktorého sa zapojilo 144 samospráv z regiónu vyplýva, že z vlastného rozhodnutia končí 21 starostov, čo je 15 percent.

14 z nich udáva ako dôvod odchod do dôchodku, ďalších 7 iné dôvody. Či skončia aj ďalší predstavitelia samospráv v regióne, o tom rozhodnú vo voľbách 24. októbra voliči.


Zdroj: SITA.sk - V okolí Jaslovských Bohuníc nastane po komunálnych voľbách značná generačná výmena starostov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: generačná obmena Jadrová elektráreň Komunálne voľby Komunálne voľby 2026 na Slovensku Starostovia
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