Päť najznámejších svetových osobností, ktoré odišli na večnosť v roku 2024 – FOTO

6.1.2025 (SITA.sk) - Uplynulý kalendárny rok 2024 bol opäť rokom, keď svet prišiel o mnohé osobnosti umeleckého, športového či politického spektra. Agentúra SITA vybrala kvinteto najznámejších mien z celého sveta, ktoré odišli na večnosť v roku 2024. Zoradení sú podľa dátumov úmrtí.Rodák z Mníchova je považovaný za najväčšiu futbalovú legendu Nemecka. V roku 1974 sa stal majstrom sveta ako hráč a o 16 rokov neskôr to zopakoval v pozícii kouča nemeckej reprezentácie. Väčšinu hráčskej kariéry strávil v Bayerne Mníchov, s ktorým sa trikrát stal európskym klubovým šampiónom. Zomrel 7. januára 2024 vo veku 78 rokov. Už dávnejšie sa však stiahol do úzadia, keďže poriadne mu dali zabrať klebety súvisiace s organizovaním majstrovstiev sveta v Nemecku v roku 2006 i smrť jeho syna Stephana v roku 2015. Odvtedy sa jeho zdravotný stav zhoršil. Postihol ho infarkt oka, podstúpil operáciu srdca a trpel Parkinsonovou chorobou s pridruženou demenciou.Líder ruskej opozície zomrel 16. februára 2024 vo veku 47 rokov v arktickej trestaneckej kolónii, kde ho držali na základe politicky motivovaných odsúdení. Bojoval proti korupcii úradov v Rusku a organizoval masívne protikremeľské protesty ako najhorlivejší nepriateľ vodcu Vladimira Putina . Ruské úrady uviedli iba to, že zomrel prirodzenou smrťou. Podľa jeho manželky Julije ho však zabili na rozkaz Putina.Parížan Alain Delon, kedysi označovaný za najkrajšieho chlapa v dejinách kinematografie, bol v 60. a 70. rokoch minulého storočia jednou z popredných európskych filmových hviezd. Predstavil sa vo filmoch V žiari slnka (1960), Samuraj (1967) či Gepard (1963). Posledné veľké verejné vystúpenie Delona bolo na odovzdávaní ocenení Zlatá palma na filmovom festivale v Cannes v máji 2019. Zomrel 18. augusta 2024 vo veku 88 rokov.Britský spevák a bývalá hviezda skupiny One Direction prišiel o život 16. októbra 2024 ako 31-ročný po páde z balkóna na treťom poschodí hotela v argentínskom Buenos Aires. Niektoré médiá uviedli, že podľa pitvy mal v čase smrti v tele viacero látok vrátane tzv. ružového kokaínu. Jeho smrť zasiahla hudobnú scénu. Bývalí kolegovia Liama Payna z One Direction zdieľali spoločné vyhlásenie na Instagrame, v ktorom uviedli, že sa snažia vyrovnať so "stratou brata".Na sklonku minulého roka, presne 29. decembra, skonal vo veku 100 rokov niekdajší americký prezident Jimmy Carter. Bol tiež nositeľom Nobelovej ceny mieru a tiež najdlhšie žijúcim prezidentom USA. Pochádzal z mestečka Plains na juhu štátu Georgia, kde nakoniec prežil viac ako 80 zo svojich 100 rokov. Carter bol demokratom a prezidentom USA bol v rokoch 1977 - 1981, keď sa americká spoločnosť spamätávala z aféry Watergate a vojny vo Vietname.