Zlaté glóbusy pre najlepšie filmy získali Brutalista a Emilia Pérez

Výpravná dobová dráma Brutalista a hudobný film Emilia Pérez dominovali v nedeľu 82. ročníku udeľovaniu filmových a televíznych ocenení Zlatý glóbus, z ktorých si odniesli hlavné ceny pre najlepšie snímky.



Brutalista bol vyhlásený za najlepšiu filmovú drámu. Snímku režíroval Brady Corbet, ktorý získal cenu pre najlepšieho režiséra, a hlavnú úlohu v nej stvárnil Adrien Brody, ocenený v kategórii najlepší herec v dráme. Trojapolhodinový film zachytáva 30 rokov v živote židovského architekta maďarského pôvodu a preživšieho holokaustu Lászlóa Tótha, ktorý chce po druhej svetovej vojne začať v USA nový život.





Cena za najlepšiu komédiu alebo muzikál patrí francúzskemu filmu Emilia Pérez, ktorý sa stal tiež najlepším filmom v inom ako anglickom jazyku. Celkovo zabodoval v štyroch kategóriách - najlepšou herečkou vo vedľajšej úlohe je Zoe Saldana a najlepšou pôvodnou piesňou El Mal. "Narkomuzikál" režiséra Jacqua Audiarda rozpráva príbeh šéfa mexického kartelu, ktorý podstúpi zmenu pohlavia. Dielo je kandidátom Francúzska v súboji o "zahraničného Oscara".



V kategórii najlepšia herečka v komédii alebo muzikáli presvedčila Demi Moore svojou úlohou v hororovej snímke Substancia francúzskej režisérky Coralie Fargeatovej. Za najlepšieho herca v komédii alebo muzikáli bol vyhlásený Sebastian Stan za rolu v čiernej komédii Iný človek.

Cenu za najlepšiu herečku v dráme získala Brazílčanka Fernanda Torresová za úlohu vo filme I'm Still Here (Ainda Estou Aqui; Stále som tu) o rodine rozdelenej vojenskou dikatatúrou v krajine v 70. rokoch.



Najlepším hercom vo vedľajšej úlohe sa stal Kieran Culkin vo filme Skutočná bolesť, dramatickej komédii o bratrancoch, ktorí cestujú do Poľska skúmať korene svojej rodiny.



V kategórii najväčší filmový a komerčný úspech ocenili snímku Čarodejka (Wicked). Najlepším animovaným filmom je lotyšská Mačacia odysea (Flow).



V televíznych kategóriách sa presadili dramatický seriál Šógun a komediálny seriál Stále v kurze (Hacks) a miniseriál Sobík (Baby Reindeer).



Udeľovaním Zlatých glóbusov odštartovala sezóna hollywoodskych filmových ocenení, ktorá vyvrcholí februárovým udeľovaním Oscarov — cien americkej Akadémie filmových umení a vied. Zlaté glóbusy sú po Oscaroch druhým najvýznamnejším filmovým ocenením v USA.



O glóbusoch rozhoduje 334 novinárov z 85 krajín sveta. Odovzdáva ich nezisková organizácia Golden Globe Foundation, nástupca Združenia zahraničnej tlače v Hollywoode (HFPA), ktoré v posledných rokoch čelilo rozsiahlej kritike a obvineniam z rasizmu, sexizmu, zastrašovania a korupcie.