Päť slovenských miest získalo Európsku značku excelentnosti dobrej správy vecí verejných

Bratislava Hlavné mesto, Bratislava – MČ Staré Mesto, Hlohovec, Topoľčany a Dubnica nad Váhom.



Participácia, reprezentácia a spravodlivý priebeh volieb

Schopnosť reagovať

Efektívnosť a účinnosť

Otvorenosť a transparentnosť

Právny štát

Etické správanie

Kompetentnosť a kapacita

Inovatívnosť a otvorenosť k zmene

Udržateľnosť a orientácia na dlhodobé výstupy

Správne riadenie financií

Ľudské práva, kultúrna rôznorodosť a sociálna kohézia

Zodpovednosť



29.1.2021 (Webnoviny.sk) -Program ELoGE (European Label of Governance Excellence) vedie Rada Európy a jej Centrum expertízy pre dobre spravovanú spoločnosť vo viacerých európskych krajinách. Na Slovensku je implementovaný občianskym združením Dobrý úradník po prvýkrát v rámci projektu Ministerstva vnútra SR. V pilotnom ročníku projektu realizovanom za sťažených okolností protipandemických opatreníProgram má ambíciu podporovať dlhodobé vzdelávanie a rozvoj kapacít samospráv. Je postavený na vyhodnocovaní ich fungovania a identifikácii silných stránok i priestorov na zlepšenie. Obsahovo vychádza z definovaných 12 princípov dobrého demokratického vládnutia, ktorými sú:Stratégiou projektu je byť praktickým nástrojom na zlepšenie vládnutia na lokálnej úrovni a následné zlepšenie kvality života miestnych komunít. Definovaných 12 princípov dobrého vládnutia vychádza zo základných hodnôt európskej demokratickej spoločnosti a reprezentuje súbor atribútov, ktoré sa musia plniť v demokratickej a dobre spravovanej spoločnosti.Samosprávy, ktoré sa uchádzajú o značku ELoGE, sú v programe vedené(nezávislý výskumný inštitút akreditovaný talianskym Ministerstvom vzdelávania a výskumu so štatútom špeciálneho poradcu Rady Európy) a vyškolenýmiOdborným garantom projektu jezložená zo zástupcov Ministerstva vnútra SR, Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu SR, združení ZMOS, ZOMOS, Únie miest Slovenska a Ústavu verejnej politiky Univerzity Komenského v Bratislave.Slávnostné vyhodnotenie výsledkov programu sa konalo online formou za účasti zástupcov Európskej komisie, Rady Európy, Ministerstva vnútra SR, zástupcov Platformy národných odborníkov, projektových expertov, participujúcich samospráv a odbornej verejnosti. Po oficiálnom otvorení podujatia, prítomných pozdravili vo video príhovore. Opodstatnenosť a dôležitosť projektu ELoGE v slovenských podmienkach hodnotilaBenefity programu a dôležitosť tejto cesty edukácie a zlepšovania v rámci európskeho kontextu sumarizovali zaZavystúpilaVo svojom príhovore ocenila pridanú hodnotu projektu ako aj jeho úspešnú realizáciu zvlášť za mimoriadnych okolností uplynulého roka. Na margo obsahu programu zvýraznila nevyhnutnosť rozvíjania schopnosti vnímania kritiky, čo je globálne jediná cesta ako nezačínať v každom procese vždy odznovu.Hodnotenie výkonu samospráv pri absolvovaní programu ELoGE predstavila za, ktorá detailnejšie opísala jednotlivé míľniky celého procesu a individuálne okomentovala vybrané samosprávy z hľadiska referenčných kritérií. Experti, ktorí previedli samosprávy programom, zosumarizovali svoje výstupy do záverečnej správy, ktorá sa stala po odobrení zástupcami Platformy národných odborníkov východiskom pre záverečné hodnotenie.V závere podujatia vyjadrilpresvedčenie, že úspešné samosprávy budú pokračovať vo svojom napredovaní a stanú sa zároveň aj ambasádormi pre ďalšie slovenské mestá a obce s potenciálom zlepšovať sa.Informačný servis